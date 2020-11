Luego de viajar con La Sele a Europa, David Guzmán se reintegró al Saprissa y este domingo fue clave en el triunfo 2-3 ante Herediano en el Estadio Nacional.



El volante marcó de cabeza el segundo gol de este triunfo que le permite a los tibaseños asumir como líderes del Grupo B con 27 puntos.

“Nos está costando llegar al primer lugar y eso es bonito, el fútbol nacional está creciendo, todos estamos compitiendo entonces es bueno. Que las cosas cuesten sabe más”, mencionó Guzmán en conferencia de prensa.

Agregó que sabe muy bien la función que cumple dentro de la cancha tanto en Saprissa como en la Selección Nacional.

Lea también Club Sport Herediano Saprissa gana ante Herediano y asume liderato del Grupo B Los morados llegan a 27 puntos, uno más que el Club Sport Cartaginés.

​“Las redes sociales las tengo para mi familia y los que me quieren, somos jugadores, somos humanos y podemos fallar. Tengo mucho tiempo de estar en la Selección, de estar en Saprissa que es un equipo grande y eso lo dicta por sí solo, le guste o no a ciertas personas, aunque respeto su opinión.

“Trabajo por mi familia a la que hoy le di una alegría, tengo muchos años de estar en esto, por algo tengo tres Mundiales y ocho títulos en Saprissa, sin creerme más. Mi trabajo no es el más bonito, no es el más vistoso, pero es lo que me toca hacer”, expresó maduramente el futbolista.

Además, detalló la conversación que tuvo con Celso Borges mientras veían un video del exmadridista, Xavi Alonso.

“Por delante tenemos grandes jugadores, a nosotros nos toca lo más feo, no somos vistosos, yo sé que a veces no tiro un caño o no hago muchos goles, pero yo quiero que me midan por cuántas bolas recupero… El fútbol puede ser injusto para muchos, pero yo estoy muy feliz con lo que he hecho en mi carrera y daré todo hasta que me toque retirarme”, concluyó Guzmán.