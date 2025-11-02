Gustavo Herrera se desahoga en triunfo que deja líder a Saprissa

Su cara lo decía todo. Su frustración por no anotar ya era más que notoria. Sus compañeros Ariel Rodríguez y Kenay Myrie le levantaban el ánimo. El panameño Gustavo Herrera, por fin, tuvo su desahogo con Saprissa.

Herrera gritó su primer gol con la camiseta del Monstruo. Lo hizo para darle tranquilidad a su equipo en el triunfo 1-3 ante Guadalupe en el Colleya Fonseca.

“Tavitín” envió el balón al fondo de la red tras aprovechar un disparo de Ariel Rodríguez que se estrelló en el palo. El festejo lo dijo todo: una sonrisa de esas que cuesta borrar.

Los morados también se ayudaron de un autogol de Leonel Peralta (45+3’) y un tanto de cabeza de Óscar Duarte (76’).

El juego estuvo 1-1 en un momento con el tanto de cabeza de René Miranda (62’).

El juego por momentos estuvo parejo, pero por otros la S fue la que tuvo el control de la pelota y de las acciones de peligro.

El tanto de la tranquilidad sin duda lo concretó Herrera y que de paso le permite al Saprissa dormir en el liderato con 29 puntos.

La Liga, que tiene 27 unidades, jugará este domingo a las 7 p. m. frente a Liberia en el Edgardo Baltodano Briceño.