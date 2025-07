Gustavo Herrera, nuevo delantero de Saprissa: “Vengo a triunfar”

El nuevo delantero de Saprissa, Gustavo Herrera, ya se encuentra en Costa Rica para realizar sus respectivas pruebas médicas y firmar su nuevo contrato con los morados.

El panameño de 19 años arribó este martes por la mañana al país y este miércoles se espera sea presentado junto con Newton Williams, el otro panameño que firmará por los tibaseños.

Herrera llega por un año en condición de préstamo del Sporting San Miguelito.

Estas son sus declaraciones al arribar al país:

¿Cómo toma esta nueva aventura en el Saprissa?

Con mucha ilusión vengo a definir los últimos detalles de mi incorporación al grupo y nada, muy feliz de estar aquí.

¿Cómo viene físicamente?

Físicamente, me encuentro muy bien, trabajando y nada, ya estoy aquí y ya en los días que empiece a entrenar, tratar de ir con el grupo de la mejor manera.

¿Cómo tomó la decisión de venir a Saprissa, pues, había hasta ofertas en el fútbol de Europa?

Creo que la opción era muy buena y nada, este es un club muy grande y con mucha exigencia y nada, vengo a trabajar y a triunfar y a dar lo mejor de mí.

¿Fue difícil esa negociación por sus servicios?

Creo que se comunicaron por clubes y nada, estoy muy contento del interés que tuvieron conmigo y nada, estar aquí ya.

¿Siente presión de que le llamen “La Joya panameña”?

No creo que haya presión, solo hay que demostrarlo en la cancha y ya está. Es un club muy grande y hay que dar lo mejor siempre porque decides mucho siempre.

¿Cómo se define Gustavo Herrera?

Un jugador con mucha ambición, potente y que hace goles.

¿Cómo fue su experiencia en el Torneo Esperanzas de Toulón en Francia donde logró brillar?

Fue un torneo muy bueno, siempre se aprende.

¿Ha podido conversar con Fidel Escobar que está en el equipo?

No, la verdad no he conversado con él.

¿Te pones una cuota? ¿Cuántos goles Gustavo Herrera cree que pueda meter en un torneo de un semestre?

Una cuota no, creo que en cada partido que me toque, tengo que tratar de hacer lo mío.

¿Qué mensaje le puedes dar de referencia a tu trabajo a los aficionados que tienen mucha expectativa con vos?

Nada, que le daré mucha alegría.

¿Cuál es tu momento goleador y deportivo?

Me fue muy bien en mi país, salí a México y creo que fue un buen aprendizaje en México y ahora estoy aquí.

Gustavo, ¿Existen otras condiciones adicionales? ¿Por ejemplo, se hablaba en el entorno que Saprissa te iba a ayudar con el tema de los estudios y demás?

No sé si existen o si han negociado algún tema de otras condiciones adicionales, además del contrato. No, solo lo del estudio. Creo que también es bueno prepararse para algunas cosas.

¿Pero estás estudiando? ¿Estás con alguna carrera aparte del fútbol también?

No, no. Tengo que elegir lo que pienso estudiar y ya.

Se espera que también llegue el panameño Newton Williams y Saprissa tendrá así tres panameños. ¿Qué te dice esto también?

Sí, creo que es muy bueno tener a mis panas acá. Muy feliz.