Gustavo Chinchilla defendió el “contra todo y contra todos” que usó Vladimir Quesada

Si la polémica ya estaba encendida, Gustavo Chinchilla le prendió más fuego todavía.

El gerente del Saprissa le contestó al directivo rojinegro, Marco Vásquez, quien criticó fuertemente a Vladimir Quesada, luego de que el técnico morado afirmara que luchan “contra todo y contra todos”.

“Cada vez que escucho a don Vladimir doy gracias que viene el VAR a Costa Rica. Es una necesidad”, declaró Vásquez a Teletica Radio el domingo anterior.

Este martes, Teletica Deportes Radio, contó con la presencia de Chinchilla, quien no se quedó callado y defendió a Vladimir.

“Es la opinión de Vladimir que es la opinión institucional sobre este tema, significa contra todo y contra todos porque diay somos los tetracampeones y en esta administración hemos jugado nueve torneos y hemos ganado seis.

“Hemos sido increíblemente responsable con respecto a la plata que estamos pagando en el primer equipo, siempre estamos jugando contra todo y contra todos”, continuó, “porque siempre hay más inversión en el otro lado, porque siempre hay más escándalo y cosas que se dicen en otro lado, porque siempre del otro lado se justifica con el tema de arbitraje y otras cosas, a mí me cuesta entender como equipos líderes de este país no pueden vivir una conferencia de prensa haciendo referencia al Saprissa, a eso es lo que se refiere Vladimir contra todos y contra todo”, expresó Chinchilla.

Además, destacó que “cuando uno es líder tiene que lidiar con eso, por eso somos humildemente campeones”.

Finalmente, el jerarca añadió: "Tenemos que desterrar las prácticas pletóricas y añejas que lo que hacen es desvalorizar, y ¿ustedes me preguntan que por qué Vladimir dice que tenemos que jugar contra todo?

Hasta pena me da ver que todavía en el fútbol nacional tenemos este tipo de práctica. Honestamente, no me refiero a las declaraciones personales, pero sí critico mucho las prácticas que han arrastrado al futbol nacional a ser lo que en algún momento se hacía, administraciones de pulpería, tratando de condicionar arbitrajes desde el principio del campeonato".