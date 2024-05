Guima sobre final en La Cueva: "Voy a regresar a un lugar donde fui feliz"

El técnico de Alajuelense, Alexandre Guimaraes, conversó sobre su regreso a La Cueva, este domingo a las 4 p. m., en el juego de vuelta de la final ante Saprissa.

La serie marcha 1-0 a favor de sus dirigidos.

—¿Cómo vive estos momentos previo a un partido importante?

El hecho de estar acá es porque sentía que podía tener esta experiencia. Estas finales es para lo que todos nos preparamos.



—¿Qué hace usted previo a un juego como estos?



En la mañana de hoy estuve repasando acciones de balón parado, luego se me vino una cosa a la cabeza y le dije prepárame esto y así. Vamos a jugar una final de fase estando bien, veo al grupo bien, no lo veo ni relajado ni así comiéndose las uñas, eso me deja tranquilo.

—¿Qué tanto le preocupa el arbitraje para el juego de vuelta de la final? ¿Qué opina de la designación de Keylor Herrera?



Al árbitro nombrado solo le deseo mucha suerte y que pueda sacar el partido adelante como lo han sacado los últimos árbitros que nos han pitado a nosotros. Él estuvo en la semifinal contra Herediano y lo hizo bastante bien, el marco será diferente, sin duda alguna.

Un medio local hoy sacó un dato muy bueno, que es básicamente el que nosotros habíamos sacado la mañana de hoy, así que el que quiera tener la curiosidad y el tiempo, pues se va al partido como lo apuntan ellos, agarra un lapicero y va apuntando todos los tiempos muertos del juego y al final de cuentas coincide muchísimo con las decisiones que el árbitro tomó.

Nosotros vamos al Ricardo Saprissa a jugar y vamos a jugar de acuerdo a lo que el reglamento nos permite jugar. Nosotros esperamos que pueda ser de nuestra parte un partido sin muchos tiempos muertos, pero bueno, hay cosas que es el juego en sí el que va diciendo, si un portero que infelizmente le sucedió, lo que le sucedió a Alvarado que está cronometrado, pues hay que reponer ese tiempo. Si al portero tardó tanto para salir de la cancha, eso hay que reponerlo. Si hay alguna situación que al árbitro central, una cuestión técnica con el cuarto árbitro no le funcionó la comunicación, hay que reponer eso.

Si hay una o dos expulsiones y se pierde tiempo, hay que reponer eso. Esas son situaciones que tomaron esos matices. Nosotros vamos a ir a jugar y haremos todo lo que el fútbol nos permita hacer bajo el reglamento. Es fútbol y hay fricción, pero no podemos seguir tocando esa tecla de que nuestro fútbol no se llegue a las cantidades de minutos que se deben de jugar.

Yo insisto, yo espero que el domingo vayamos a jugar al fútbol.

—¿Cuánto le ha servido lo hecho en la ida para plantear este compromiso del domingo?



Va a ser un juego muy diferente. El rival va a venir más encima de nosotros y quizás plantee un partido más de marcar más arriba, de no hacer un bloque más abajo como en el anterior. A partir de ahí puede que se dé un juego diferente. Luego de eso nosotros tenemos que planificar el juego como corresponde.

—¿Cuántos jugadores va a concentrar para el partido?



Vamos a ser 20. El anterior yo dije acá que éramos 19, pero al final se dio una situación que queríamos tener un jugador más en la concentración.

—¿Qué tan fuerte está esta Liga mentalmente?



Yo creo que en esta situación pasa mucho cómo se transmite ese partido o este tipo de partidos a los jugadores. Los futbolistas de la Liga han entendido cómo nosotros como cuerpo técnico vivimos estos partidos. Creo que el producto que se ha visto en la cancha es un producto que les da confianza, seguridad y eso es lo que hemos visto dentro del grupo. Así que tal y como se habló al comienzo, es una final más, a través de mi carrera, hemos conseguido acá, en Colombia, en Asia, sacar resultados que mucha gente pensaba que era imposible, ni tengo que decir con la selección. Estas vivencias los jugadores lo sienten.

—¿Cuál es el sentimiento de visitar el estadio Ricardo Saprissa ahora en la Liga?



Voy a regresar a un lugar donde fui feliz, conseguí todo como jugador y entrenador. Así que en ese aspecto, voy a volver a un sitio que ansiaba volver. Lo voy a volver a vivir en una final, me ha tocado vivirlo en una final que pueda ser que haya otra final. Esto para mis memorias va a ser algo que debe estar en blanco y negro.

—¿Cuánto van a practicar penales?



Sí, los practicamos, pero los venimos practicando desde hace rato. Dejar pasar esta situación de juego por lo menos a nosotros nunca se nos da ocurrido.

—¿En lo personal, qué le toma tiempo para sacar el estrés?

Yo sigo mis rutinas, hoy salí con mi compañero, el preparador físico, que vive cerca, caminamos, luego de acá llegaré a casa, no voy a cambiar nada. Los viernes tenemos una rutina en casa. Tengo un libro que estoy leyendo de a poquitos, que es de un colega de ustedes, de Gustavo López, que estoy leyendo de a poquitos. El seguimiento que hago de The Guardian, El País, que los sábados tienen gente que escribe en Deportes, muy buena y por ahí voy matando el tiempo hasta llegar a las 4 p. m.

—¿Cómo son las caminatas matutinas?



La cosa va bien, me topo con gente, vamos, esto y aquello, bien, no tengo por qué andarme escondiendo.

—¿En qué ha cambiado Aarón Suárez?



Hay jugadores que se cierran y no aceptan un consejo, él ha sido un jugador con el que hemos hablado, para nosotros está siendo muy importante de entrada y de relevo. Ha tenido participación en las dos fases del juego, eso le ha dado un salto de rendimiento y se ha soltado, ha sido más vertical, y bueno... solo ahora le falta lo que todos siempre pedimos a los jugadores que es poder hacer eso continuamente, pero los pasos que ha ido dando nos tiene satisfechos.

—A veces usted visualiza un partido de una forma y pasa como lo imaginó: ¿Realmente usted ve a Moya y Lesme jugando juntos?



Van a ir 20 jugadores a la concentración y si llevo 20 jugadores a la concentración, los que aún están golpeados, quiero constatar en la concentración si se pueden recuperar y los que no estén 100%, pues probablemente no estén en la concentración.

—¿Considera que Leonel Moreira es el indicado para suplir a Keylor Navas en la Selección?



Va a ser difícil, muy difícil, para el fútbol costarricense, todavía siendo el jugador activo, llenar ese espacio, muy difícil. Keylor Navas ha sido el embajador del fútbol costarricense, se lo digo porque he estado en Suramérica, Asia, en todo lado y con él en cualquier lado pasaba lo que pasaba en otros países cuando vos hablás de cuando yo era niño y se hablaba de Pelé y la referencia era de Brasil, Maradona y Messi de Argentina y así, solo los grandes de verdad pueden llegar a esa cima que él llegó con la Selección. Eso era totalmente asumido por cualquier compañero que estuviera en la Selección. Merece eso y mucho más que el fútbol costarricense que a veces es muy ingrato con estas leyendas del deporte.

Quiero aprovechar para darle la felicitación a Ligia Madrigal, que ha dado un ejemplo enorme de preparación, convicción, de luchar contra muchas adversidades, de poner la bandera del país ahí arriba, hacia lo que debe ser un deportista, mis felicitaciones para ella también y la familia, esos éxitos no se hacen si no se tiene la familia.

Yo con Leo Moreira estoy muy feliz acá, no soy el técnico de la selección para contestar esa pregunta, yo espero que Leo se quede mucho tiempo con nosotros acá.