Giacone: “Soy el responsable, prefiero que la gente me insulte a mí que a mis jugadores”

El técnico del Saprissa, José Giacone, se mostró frustrado tras la derrota de los morados ante Santa Ana por 2-1 y que los compromete en su clasificación.

Giacone defendió a los futbolistas y aseguró que todo el peso de la crítica debe venir hacia él.

“El responsable soy yo. El análisis de los jugadores es para adentro, no me voy a excusar en el rendimiento de ellos, pueden tener un partido bueno o malo, pero el responsable soy yo, prefiero que la gente me insulte a mí que, a ellos, en los malos momentos hay que estar al lado del jugador”, aseveró el estratega.

El entrenador indicó que confía en el trabajo tanto de su cuerpo técnico como de su plantel y cree cosechar los resultados correctos en las siguientes fechas.

“Yo confío en mi trabajo y tengo fuerza para realizarlo y he salido varias veces de esta situación, me ha pasado en varios equipos, pero la fortaleza y el ánimo para salir adelante están, de eso no hay duda.

“Después no me compete a mí el tema de la toma de decisión, yo voy a salir adelante, a lo interno el equipo me ha respaldado, pero sabemos que nos falta conjugar en el funcionamiento, pero hay partido, lo de Vancouver puede ser positivo o negativo”, indicó.

Y es que precisamente los morados se medirán al Vancouver Whitecaps en la Copa de Campeones de la Concacaf el próximo jueves.

Sobre la derrota ante el colero del campeonato, el argentino indicó que “evidentemente es decepcionante perder un partido acá, y perder, así que teníamos controlado el juego y cometimos algunas situaciones que provoca que el rival se adelante”.

Finalmente, explicó que sus dirigidos deben mejorar en la “precisión del último pase, pues evidentemente hay autocrítica y no está todo bien”, además de la “tranquilidad para jugar” y la concentración, pues “cometemos situaciones infantiles que dan al traste en todo el trabajo”.