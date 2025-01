Giacone sobre atacantes: "Si solo anotas un gol en tres partidos, hay que mejorar"

El técnico de Saprissa, José Giacone, fue autocrítico luego de la derrota 3-1 ante Herediano.

Giacone fue consultado por la falta de gol de los atacantes y fue autocrítico.

Esto fue lo más destacado que dijo el estratega

“Cuando ganamos, ganamos todos, y si perdemos, lo hacemos todos. En un equipo de fútbol siempre hay situaciones por mejorar. En el segundo tiempo, con diez hombres estuvimos llegando, pero no se nos dio y debemos pensar en lo que viene”.



“Los jóvenes han respondido bien, han hecho buenos partidos. Hoy era un juego complejo y muchachos como Albert Barahona, Dax Palmer y Abraham Madriz vienen de abajo y han demostrado estar a la altura, que tienen madera para estar en el equipo”.



“Si uno es técnico, debe estar acostumbrado a la presión y a los malos momentos. Me ha pasado en mi carrera tener malos momentos y ser campeón, y no nos vamos a tirar para atrás”.



“No me gustaron los errores puntuales que determinaron el resultado, situaciones técnicas que permitimos y originaron los fallos. El análisis futbolístico del segundo tiempo es que jugamos contra un equipo con uno de más, y puedo decir que jugamos en el campo del rival, presionamos y tuvimos algunas opciones. Sin embargo, hay situaciones por mejorar, como en los dos primeros goles que nos anotaron”.



“Evidentemente, si solo anotas un gol en tres partidos, hay que mejorar; nos está costando el último remate. Gino Vivi tiró dos remates que pasaron cerca, pero hay que mejorar. Es un aspecto importante a trabajar”.



“Todos son importantes, toda la planilla, los necesitamos a todos. Ojalá pronto podamos contar con los extranjeros; queremos tenerlos disponibles”.



“Guzmán sintió una molestia cuando remató, venía sintiendo el partido y lo cambiamos, pero pienso que va a estar para el siguiente partido”.