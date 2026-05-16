Giacone-Medford: ¿qué dijeron los antes del partido entre Herediano y Saprissa?

Herediano recibe a Saprissa esta noche: habrá campeón o gran final, esos son los posibles resultados del choque.

Esto dijeron José Giacone, de los rojiamarillos, y Hernán Medford, de los tibaseños.

¿Cómo llega el equipo?

Giacone: “Es importante, muy importante, tener jugadores que han vivido situaciones como esta; es muy importante por el aplomo y la tranquilidad en momentos comprometidos”.

Medford: “Todo el equipo está físicamente bien y futbolísticamente bien”.

¿Qué espera del trámite de juego?

Giacone: “Ya sabemos que nos toca afrontar una serie que no va a ser fácil, pero tenemos confianza en nuestro trabajo. Nosotros nos estamos enfocando mucho en nosotros, ¿verdad? No podemos descansar en una estadística, pero es bueno el dato. Nosotros sabemos que tenemos que ir a buscar el partido y lo vamos a buscar”.

Medford: “Yo creo que mañana es un partido complicado, contra un equipo complicado. Una final que, por más que lleve una ventaja, para nosotros es un partido que va a estar cerrado, un partido táctico. Obviamente, ellos están con su gente, con su ambiente, pero es 11 contra 11 en la cancha y eso es lo que cuenta”.

Rendimiento actual del grupo

Giacone: “No fuimos eficientes en relación con la cantidad de situaciones que generamos, así que pienso que en ese detalle importante tenemos que mejorar y después contrarrestar las transiciones que evidentemente se van a presentar”.

Medford: “El equipo ha rendido bien. Nadie nos ha regalado nada. O como algunos quieren ver que, no sé, en el fútbol no existe ni suerte ni nada. En el fútbol existe rendimiento. Y si rendís bien, tenés derecho a estar donde está hoy, que es una final. Entonces quiere decir que Saprissa lo ha hecho bien, porque nadie le ha regalado nada a este equipo”.