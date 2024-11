Giacone: “Llegamos muy fuertes a instancias definitorias”

El técnico de Saprissa, José Giacone, analizó el pase a las semifinales, luego de triunfar 0-1 en Liberia.

Estas fueron las declaraciones más destacadas de Giacone:

Pase a semifinales: Ya nos metimos, fuimos justos merecedores del triunfo y la clasificación. Nosotros desde que llegamos nos hemos planteado metas y conseguimos una más.

Lesión de David Guzmán: Es una molestia y no lo quisimos arriesgar. Tomamos la decisión de no arriesgar porque se vienen las etapas definitorias.

Actitud: En líneas generales muy contento con la actitud y la entrega. Me tiene contento por el compromiso que demuestran.

Preocupan lesiones: Hemos mejorado físicamente, una cosa son los problemas físicos y otro las lesiones. El equipo está bien físicamente. Al equipo le costaba presionar arriba, elegía una zona de presión más abajo y ahora más arriba. Hemos crecido en todo aspecto táctico y físico. Hemos ido creciendo, llegamos muy fuertes a instancias definitorias, se van a recuperar prácticamente todos los jugadores.

Rivales en semifinales: Nosotros tenemos que seguir creciendo como equipo, el que se presente tenemos que ganar. Este equipo tiene como consigna ganar y conseguir el título. Yo no elijo rivales, me interesa que mi equipo funcione mejor, que lo que está en mis manos. Yo veo el crecimiento y me siento contento con el funcionamiento de los futbolistas.

Minutos Sub-21 faltantes: Hay que sumar 15 minutos, puede ser él (Alemán), pueden ser otros. Esta situación la podemos manejar.