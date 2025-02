Giacone: “Era un partido para ganarlo 3 a 0”

Saprissa rescató un empate en el último minuto de juego. Los morados fueron superiores a la Liga, pero estuvieron cerca de perder.

Esto opinó el técnico tibaseño, José Giacone sobre el cotejo.

Análisis de juego:

Hoy fue un partido que lo dominamos de principio a fin. El equipo rival vino a plantarse para no perder y nosotros fuimos a buscar el triunfo de entrada y durante todo el partido Ellos encontraron gol de una pelota dividida que salió para atrás, ni siquiera lo elaboraron el gol, fue una pelota dividida que salió para atrás.

Sentimientos postpartido:

La sensación de haber rescatado un punto da euforia lógicamente ante un clásico rival. Era un partido para ganarlo 3 a 0.

Tiempo de reposición:

No, el tiempo vergonzoso. Solo en la jugada de Joshua Navarro se perdieron 4 minutos. Yo no sé de dónde vienen las órdenes. Si viene del VAR o si viene o si hay algún interés aparte, pero yo ya no me callo más, porque es una vergüenza.

Merino y Delgadillo:

El primer partido de los dos extranjeros fue muy bueno. De los dos y eso es algo atípico, porque cuando llega un extranjero con tan poco tiempo tiene un tiempo de adaptación. Lo que hizo Sabin, el gol del empate. Nicolás encaró, enfrentó, fue valiente. Lo saqué porque vi que se quedó un poco sin piernas.

Presente del plantel:

El equipo tiene buen material. Nos está faltando todavía Duarte, nos está faltando Kendall y nos está faltando Torres.