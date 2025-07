Giacone asegura que Javon East no entrenaba con “intensidad, ni con compromiso”

El exentrenador del Saprissa, José Giacone fue claro sobre las razones que tuvo para no contar con los servicios del atacante Javon East, quien también ya no forma parte del equipo morado.

El técnico aseguró que no vio en el jamaiquino el compromiso que él pedía.

“Cuando llegué, me encontré con un futbolista que no entraba en mis planes por el simple hecho de que no entrenaba con la intensidad ni con el compromiso que yo le pedía”, aseguró en entrevista con Teletica Radio.

El goleador había sido uno de los futbolistas clave de los morados, pero en el régimen de Giacone tuvo poca participación.

“El jugador tiene su estilo, su manera —respetable—, pero hubo algunas situaciones puntuales en partidos donde yo le pedí algún esfuerzo táctico, alguna situación que quería que el equipo manejara colectivamente, y él tenía que trabajar de determinada manera. Yo veía que él o no lo sentía, o pensaba que, por su trayectoria o por la calidad que tiene, no tenía que hacerlo”, añadió.

East fu e la primera salida de los tibaseños en diciembre del 2024, luego de que el equipo no pudiera alcanzar la gran final del Apertura.

“Alguna vez le tocó estar en banca y, cuando entró, caminó todo el partido. Esas fueron actitudes que a mí no me gustaron, y después de haber estado tal vez un mes en el equipo, le manifesté a Sergio (Gila) que necesitaba jugadores comprometidos, que no jugaran de estrellas, que fueran futbolistas que —si bien tienen calidad— priorizaran el esfuerzo colectivo para conseguir cosas”, concluyó.