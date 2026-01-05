Gerente General del Nashville: "Warren es un talento brillante"

Warren Madrigal es legionario. El Nashville de la MLS es su nueva casa hasta la temporada 2028-2029 con opción para la 2029-2030.

Teletica.com quiso ahondar un poco más sobre el proyecto que tiene el Nashville con Warren, por lo que se hizo contacto con Mike Jacobs, Presidente de Operaciones de Fútbol y Gerente General del Nashville SC.

"Warren es un talento brillante que ha destacado tanto en su club como en su Selección. Hay una larga lista de atacantes costarricenses que han triunfado en la Major League Soccer, y creemos que Warren tiene el potencial para seguir sus pasos", escribió Jacobs mediante un correo suministrado por el departamento de prensa del club de la MLS.

Al consultársele, ¿Cuánto puede desarrollarse Warren Madrigal como jugador en Nashville?, Jacobs aseguró que el futbolista va a tener la oportunidad de jugar en lo que él considera la mejor liga de Norteamérica.

"Warren tendrá la oportunidad de jugar en la que posiblemente sea la mejor liga de Norteamérica, así como en la Copa de Campeones de la Concacaf, por lo que jugará con y contra los mejores jugadores de la región", citó Jacobs. Y agregó: "El Nashville SC tiene expectativas muy altas: compite anualmente por la MLS Cup, ganó la US Open Cup la temporada pasada, disputó una final de la Leagues Cup en 2023, jugó contra Lionel Messi e Inter Miami más que cualquier otro club desde su llegada, y jugar en este entorno le ofrecerá a Warren la oportunidad de desarrollar todo su potencial".

Todos los detalles de su venta

Según pudo conocer este medio, la transacción por el jugador rondó los $500 mil, es decir, casi ₡250 millones. Además, la S se dejará un 15% de la ficha del futbolista.



Incluso, algunos medios como ESPN y blogs especializados citan que la transacción se dio por el mismo monto.



Warren cerró el año activo con los morados y con buen suceso en las etapas finales, lo que ocasionó que varios clubes le siguieran la pista.



Incluso, una vez se recuperó de su fractura en el peroné sufrida en junio 2025, el futbolista recibió el interés de varios clubes de España, pues había militado en el Valencia Mestalla.



A Warren le quedaban pocos días para que a su vínculo contractual con los morados le restaran seis meses y eso hacía que el futbolista podía no solo escuchar ofertas de cualquier equipo, sino incluso firmar con quien quisiere como agente libre, aunque tendría que terminar el semestre con los tibaseños.



Sin embargo, al club llegó el Nashville no solo con una oferta sino con un proyecto y un plan de conocimiento para él, situación que lo hizo inclinar la balanza en su decisión.



De tal manera, fue como el Saprissa, Warren y sus agentes, de Lin Group Sociedad, de Ricardo Cabañas y Juan Latorre, tomaron la determinación de cerrar el acuerdo con el Nashville de la MLS.



Su carrera



Madrigal debutó con los morados el 15 de agosto del 2020 y se marcha con cuatro títulos nacionales y una Recopa.



Esta será la segunda experiencia internacional para Warren luego de su paso por el Valencia Mestalla en 2024.



Con los valencianos, el atacante jugó en 18 ocasiones y marcó ocho goles. Incluso, tuvo la oportunidad de jugar con el Valencia CF en Copa del Rey.



Con la S se va con 100 juegos, 19 tantos y 9 asistencias.



Además, Madrigal es habitualmente convocado a la Selección Nacional de Costa Rica.