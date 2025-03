Gerente general de Saprissa: "Tengo que confesar que estoy un poco cansado"

El gerente general de Saprissa, Gustavo Chinchilla, confesó estar "un poco cansado", luego de estar cinco años en la institución, pero al mismo tiempo declaró que está "con la camiseta puesta y sin ningún plan de dejar el club".

Chinchilla estuvo en la presentación del proyecto de Fútbol Sala que tendrá la institución y contestó la pregunta sobre si había renunciado.

"La verdad yo tengo que contarles desde el principio, el 9 de marzo de este año cumplí cinco años de estar en el Deportivo Saprissa, si se devuelven cinco años atrás yo entré a Saprissa exactamente tres días después del primer caso de Covid en el país y, en ese momento, no solamente me toca cargar con la enorme responsabilidad de manejar esta marca y afición, me tocó aprender de una industria que yo no conocía", contó Chinchilla.