Gerente de Saprissa: "El club está sólido para no solo invertir en planilla, si no en todas sus áreas"

Gustavo Chinchilla, gerente general del Deportivo Saprissa, aclaró muchos temas que estaban en el aire. Chinchilla respondió las preguntas de la prensa en la conferencia en la que se presentó a Erick Lonis en el Comité Deportivo y también al volante Mauricio Villalobos.

—¿Cómo anda la situación financiera del equipo?



La situación económica financiera del club no ha cambiado desde las últimas veces que nos hemos referido al tema. De los propietarios anteriores se viene arrastrando una deuda importante, sin embargo en los últimos 15 años no se han dejado de cumplir con las obligaciones. Esto no es un trabajo de hoy, los socios mayoritarios del Saprissa siempre han estado comprometidos. Hemos cumplido con los objetivos deportivos, obligaciones financieras. No hay motivo de preocupación, tenemos respaldo de patrocinadores, aficionados que tienen el 60% del aforo comprado y nuestros socios.



—¿Cómo está financieramente el club para fichar?



En el Saprissa hay un nivel de expectativa y exigencia importante. Nosotros siempre hemos sido muy disciplinados y hemos cumplido los objetivos sin tener que recurrir a los bombazos que típicamente se dan. El club está sólido para no solo invertir en su planilla, si no en todas sus áreas. Hemos demostrado que con disciplina financiera y la tercera planilla más cara del país ser los más ganadores.



—¿Cuántos fichajes puede tener Saprissa?



Estamos trabajando un tema de fichajes, créanme que estamos trabajando en eso, es una de las prioridades, ya arrancamos la pretemporada y entre más rápido se incorporen jugadores mejor, eso es una realidad.



—¿Tendrá el club gerente deportivo o no?



Esto es un proceso de autoevolución y autocrítica, estamos evaluando la estructura que tenemos, el primer trabajo es cerrar el tema de la planilla, pero en paralelo tenemos que hacer una evaluación profunda. Eso será responsabilidad del Comité Deportivo, parte de ese trabajo es redefinir las funciones de un gerente deportivo. Tomamos decisiones con la cabeza fría, si el camino será contratar a un gerente deportivo con funciones específicas vamos a traerlo con el proceso correcto.



—¿Qué interpretación puede hacer el saprissismo sobre que Juan Carlos Rojas dice que piensa si sigue o no, no hay gerente deportivo y usted mismo dijo meses atrás estar cansado como gerente general?



Primero, yo siempre lo he dicho la responsabilidad mía en este negocio es construir empresa, el día que yo me vaya es que la organización camine en el mismo sentido, una como Saprissa es de más del 50% de todos los costarricenses, nadie es más grande que toda la organización, la continuidad está garantizada, esté yo o no, esté don Juan Carlos o no, eso es lo que hay que garantizar.



Lo segundo, yo tengo cinco años y medio de estar acá, los prmeros dos años fueron de pandemia y con complicaciones que fueron de años perro, fueron muy difíciles.



Juan Carlos el nivel de compromiso si a mí me ha tocado trabajar cinco años y medio y a él 14, yo dudo que haya una institución más exitosa que Saprissa, don Juan Carlos a liderado ese proyecto. Es justo que estemos cansados, pero construimos organización que no dependemos de personas, entonces tiene que haber tranquilidad que habemos gente responsable. Nos levantamos todos los días con la misión de ganar, el saprissismo puede tener tranquilidad.



—¿Usted dijo ahora que tenían el tercer presupuesto más grande del país, pero don Sergio Gila dijo que era el presupuesto más grande en la historia de Saprissa, la pregunta sería por qué el presupuesto más alto en la historia del club no le alcanza para ser el primero?



Es mi percepción, pero ve, en los últimos cinco años hemos venido aumentando la inversión en planilla y la respuesta de cómo se comparan es por resultados, han pasado 11 torneos de los cuales hemos ganado seis, un tetracampeonato, tres los ha ganado Saprissa y uno otro equipo.



Esa comparación se hace de acuerdo a mi percepción, hemos aumentado planilla, yo pienso que es la tercera más cara pero es la más exitosa a nivel local.



En los últimos torneos hemos jugado la final, a nosotros nadie nos regala nada, todo lo que ganamos se invierte en planilla y en otras áreas. Así es como se compara, hemos sido bastante exitosos en esa disciplina.



—¿Usted dijo semanas atrás que estaba cansado, sigue así o ya renovó baterías?



En realidad lo que dije es que estaba cansado, fue un torneo difícil, toda la gente puede estar tranquila que el compromiso de gustavo chinchilla con el club puede estar al 100%.