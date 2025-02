Gerente de Saprissa asegura que todos los equipos deben trabajar para mejorar reglamentos

En conversación con Teletica Deportes Radio, el gerente de Saprissa, Gustavo Chinchilla habló sobre los reglamentos que rigen el fútbol nacional y el castigo que se le impuso al equipo y su técnico tras el clásico.

El personero dijo esto sobre los reglamentos del fútbol nacional.

“Varias veces lo he dicho, a veces es uno o dos, o máximo tres equipos que verdaderamente se preocupan por ver los reglamentos. Entonces yo creo que lo que tiene que prevalecer, primero que todo, es un reglamento que sume para que el espectáculo y el fútbol en general crezca. Todos los 12 equipos de la Primera División, que se arrollen las mangas y se pongan a trabajar en reglamentos nuevos”.

También le brindó su apoyo a Giacone y habló sobre este tipo de castigos.

“Defendemos al profe José Giacone. Porque él habla con las pruebas. Podemos hacer un listado de todos los minutos que se acumularon durante ese partido.

“Entre ayer y hoy se discutió mucho que ningún reglamento, de ninguna empresa, ni de ninguna institución, ni organización, puede reñir con los principios constitucionales de este país”.

Acerca del veto al estadio y jugar en Cartago, estas fueron sus impresiones.

“El estadio Fello Meza es un estadio muy bonito, pero no tiene las características del Ricardo Saprissa, porque de alguna forma u otra para los saprisistas el espectáculo sufre, entonces es doble el castigo.

“Sea una varilla, o un pedazo de varilla de un poquito más de dos centímetros, por supuesto si me cae a mí en la cabeza me la rompe o me saca un ojo. Ese tipo de cosas no son tolerables y no deben pasar. Yo estoy haciendo una investigación muy profunda, con todas las cámaras que tenemos, y con todos los recursos que tenemos, para determinar de dónde vienen”.