Geiner Segura: "A todos nos gustaría estar en una institución como Saprissa"
Llega al club como parte del staff técnico de Hernán Medford.
Geiner Segura es un técnico que ya sabe lo que es ser asistente y tener éxito, también lo que es ser campeón como el jefe del banquillo. Esa experiencia llegará a aportarla al estratega Hernán Medford y al club.
"Si han visto a través de mi carrera, yo siempre digo que Dios lo usa a uno como herramienta en diferentes situaciones de la vida. Lo más importante es sentirse uno en paz de que uno como profesional, tiene que dar lo mejor en el campo donde esté", comentó Segura.
"El Fantasma" agradeció a los morados por fijarse en su trabajo y prometió mucha responsabilidad en sus funciones.
"Es un compromiso grande. Si bien yo he sido un técnico que bajo cabeza, he sido campeón, pero llegar a un equipo como Saprissa a todos nos gustaría estar en una institución como esta", agregó.
Y añadió: "Creo que no solo viene un a aportar, viene a conocer, a aprender, y sobre todo darle alegría a esta gran afición".
Segura externó que "iremos preparándonos" y sobre trabajar con Medford, destacó que "tiene mucha experiencia, y un gran cartel".