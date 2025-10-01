Gavilán sobre Gustavo Herrera en Mundial: "Su valor de mercado inmediatamente crece"

El delantero panameño Gustavo Herrera está haciendo un buen Mundial Sub-20. El jugador marcó un gol a Ucrania y registra dos asistencias frente a Paraguay.

Herrera está a préstamo en Saprissa por parte de Sporting San Miguelito, por lo que Teletica.com conversó con Gabriel Gavilán Gómez, gerente deportivo del club canalero sobre todos los detalles.

—¿Cómo ha visto el desenvolvimiento de Gustavo Herrera en el Mundial Sub-20?

Todo bien, me parece a mí que está aprovechando esa gran oportunidad, esa gran vitrina. A todo jugador le gustaría siempre tener la oportunidad de jugar un Mundial y acá también hay que hacer relevancia en la gestión con Saprissa, porque también en el momento que estaba viviendo Gustavo se le da una oportunidad, entendiendo que no hay fecha FIFA.



Creo que esa comunicación y esa energía del núcleo de Saprissa, de la gente que está a cargo del club, ha sido importante para que Gustavo despeje su mente. No es fácil llegar a un equipo grande como Saprissa, está en un periodo de adaptación obviamente, aún son cuatro meses y ha pasado todo muy rápido.

Dentro de esta situación de verlo ahora en el Mundial, ver cómo ha crecido, verlo más duro, porque también esto es dicho por el entrenador Jorge Dely Valdés, que estando Gustavo en Saprissa ha notado un nuevo jugador, un jugador más fuerte, más desarrollado, con otra mentalidad y me parece que ahora lo está disfrutando y está mostrando su calidad.

Esto es importante para él y para Saprissa, que anotó un gol en el primer partido, dio dos asistencias y creo que esto lo va a supermotivar para también hacer los goles en el club.



—¿Cómo ven ustedes ese seguimiento de Saprissa Gustavo en el Mundial Sub-20 por medio de Enrique Rivers, quien está en Chile?

Como yo lo había dicho en otras ocasiones cuando había sido muy criticado el jugador, yo también manifestaba en alguna entrevista que presenté de que al final Gustavo también es un activo de Saprissa.

Gustavo sí es un jugador joven que ha llegado a las filas, pero en ese acuerdo que tenemos con Saprissa es un activo porque hoy entre un escenario tan importante como es el Mundial Sub-20 que se está jugando en Chile, también puede haber un recaudo importante en ese convenio que tenemos con Saprissa, entonces siempre me pareció curioso de que al tener a Gustavo en Saprissa no es un tema de un préstamo por un año y solamente, no. Es una relación que se ha hecho muy bien desde los directivos y dueños del equipo para que Gustavo crezca, se desarrolle y también haya esa remuneración porque hay un esfuerzo de todas las partes.

Gustavo es un activo del club, me parece importante, es más, le puedo confesar que nosotros hemos dado la potestad a Saprissa para que sea el que negocie a Gustavo en cualquier relación, en algunos acercamientos que ha habido con algunos equipos en Europa, pero creo que todo va dentro del proceso y lo más importante acá que cuando pasaron las cosas desafortunadas siempre nos sostuvimos en la idea planteada desde el día uno y no tengo la menor duda que ese chico si se queda en Saprissa va a crecer mucho más, va a rendir lo que la afición quiere, va a gozar los goles, esto del Mundial y la situación que se le presentó le ha venido bien para ganar nuevamente confianza.



—Para nadie es un secreto que un Mundial Sub-20 es una gran vitrina, usted decía que se le dio la potestad a Saprissa de negociar, ¿Se puede ver con lo que ha hecho que subirá el valor de Gustavo Herrera en el mercado?

Sí, tú lo has mencionado muy bien, es una vitrina, es una vitrina y el valor de mercado inmediatamente crece. Un chico que ha mostrado en dos partidos buenos números por la selección, que está a un partido de poder clasificar si se dan las cosas también, me parece a mí que lleva dos asistencias, un gol y el contexto general también del juego le ha ayudado mucho a la selección, se ve con mucha confianza.

Se ve compenetrado con los muchachos y me parece a mí que obviamente, y Dios quiere, clasifiquemos no solamente por Panamá sino porque es un representante de Centroamérica y está un jugador de nosotros, está un jugador de Saprissa que está haciendo las cosas bien y tú bien lo mencionabas. En un Mundial, y muchos calificarán por la categoría, pero a todos no se nos da un gol.



Hablaba con los muchachos eso de que a todos no se les da dos asistencias y lo que está haciendo, porque está colaborando muchísimo la selección. Entonces creo que al final esa es una oportunidad también de que fuese el Mundial para seguir tomando confianza, para incrementar el valor de mercado y donde también pueda ser importante para nosotros, nosotros los clubes, que estamos en la relación con Gustavo.

Ayer lo hablaba con el señor Juan José zonta y él decía el Sporting está bien, pero lo que más alegría nos da en la decisión que tomamos es que vamos a rescatar a un chico que ha pasado momentos muy difíciles, un chico muy humilde y que no estamos arrepentidos de la decisión que tomamos en su momento de que fuese a Saprissa.

—Si se diera alguna negociación después de este Mundial, Sapriza tendrá algún porcentaje también por darle la oportunidad a Herrera de jugar a préstamo en la institución o todo sería del Sporting San Miguelito?

No, no, todo sería en una relación buena, sana y a divisiones en partes iguales y por eso le decía que es un activo también de Saprissa y me parecía a veces, bueno, lógico, eso al final son temas muy privados, pero es parte también del equipo de Saprissa porque porque también hay un activo ahí para el club, un activo importante para ambos clubes.



—¿Tiene conocimiento de clubes que han llegado a tocarle la puerta?

No, no, al final en esta época es lógico, es difícil porque manejan muchos temas en el mercado de invierno en Europa, si hablamos de Europa, pero ya la gente se encargará Gustavo y que siga disfrutando, que siga haciendo las cosas bien dentro del Mundial, Dios quiera y la selección clasifique porque eso también va a levantar muchas más expectativas, mucho más interés y él podrá seguir mostrando su validez en el Mundial de Chile.