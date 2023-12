¿Fue bien expulsado Galo? Exárbitros analizan el arbitraje del primer partido de la final

“Efectivamente esa expulsión condiciona el accionar del equipo florense, no cabe la menor duda, pero es una expulsión muy bien hecha porque el jugador Orlando Galo pudo haber hecho algo para minimizar o para o algún otro movimiento para evitar ese pisotón con sus ambos pies sobre la humanidad la humanidad del jugador del Deportivo Saprissa, no me cabe la menor duda que fue una buena discriminación en cuanto a la expulsión”, añadió.

“Kendall debió haber sido expulsado, pero no en la primera acción donde decían que fue un codazo, pues no ahí lo que hace es para desplazar el jugador, no tira su brazo para agredir bajo ninguna circunstancia, sino que es con su antebrazo pega una parte sensible y entonces eso era se convertiría o debería haberse convertido en una amonestación, pues, eso es una acción con temeridad alta y está tipificado en la regla 12…