Fonseca sin pelos en la lengua: "No sean falsos, comiencen a respaldar a técnicos en cancha"

Fiel a su estilo, el exfutbolista Rolando Fonseca brindó su análisis de la salida de Vladimir Quesada y la llegada de Hernán Medford.

"Yo creo que hoy se juntan dos vertientes en no muy buen estado, primero Hernán podrá ser lo que sea, el mejor técnico, está capacitado para poder gestar algo, el problema qué limones les estoy dando", comenzó en su intervención.

Además, Fonseca comparó los datos de Mariano Torres con los de Deyver Vega, Gerson Torres y Marvin Loría.

"Voy a darle la incidencia de cuatro torneos de Mariano, de 37 años, Mariano en últimas acciones a gol en cuatro años tiene 38 incidencias, más de 26 goles, 36 asistencias, es buenísimo, pero me voy a las últimas contrataciones Deyver Vega, tres asistencias, tres goles, seis incidencias; Gerson Torres dos asistencias, cuatro goles, seis incidencias; Loría tres asistencias, ocho goles y 11 incidencias, cómo comparo estos números", argumentó.

Para Fonseca, "sumándolos a los tres no le llegan a Mariano" y por eso es que se pregunta: "¿Qué nivel se va a encontrar de planilla Hernán Medford?"

"Ahora escuché que los jugadores están contentos y reaccionaron, cuando estaban con Vla y llegó otro técnico, que por qué se había ido Vla, es que Vla era permisivo, era toda, el tuanis Vla; ahora llega Hernán, estoy super contento que llegó Hernán... No sean tan falsos, no sean falsos, comiencen a respaldar a los técnicos en la cancha, estos números no mienten", añadió. Y agregó: "Lo más difícil para Hernán no es lo que es él, es lo que me encuentro, entonces voy a apelar al grito, emoción sentimiento, ADN, chapa del estadio". "Vladimir no es el problema, era parte, el problema grande es la inconsistencia de rendimientos, hay uno que no llegó a entrenar".

El debut de Hernán Medford y su staff técnico será este jueves a las 8 p. m. en el Torneo de Copa. Los morados enfrentarán a Carmelita en La Cueva.