Fonseca: "La Liga sale muy afectada por el resultado de la decisión que toma el VAR"

El exfutbolista Rolando Fonseca también analizó el polémico clásico nacional del pasado sábado en el que triunfó el Saprissa 2-1 ante la Liga en La Cueva.

En el análisis de la jornada en Telenoticias, Fonseca habló del arbitraje y también señaló que tras el resultado, la Liga ya no tiene margen de error en el torneo.

"Las sensaciones son muy drásticas cuando estamos hablando de este tema, quién es el que pita, quién es el dueño de la bola y me preocupa cuando hilamos muy delgado, esta sí la pito, esta no, eso va a traer consecuencias", comentó Fonseca.

El exjugador indicó que "la Liga sale muy afectada por el resultado de la decisión que toma el VAR" y señaló que "ese partido estaba para un 1-1, estaba enredado, Saprissa fue superior".

Para Fonseca, la última acción en la que Pablo Arboine sujeta a Anthony Hernández era penal y al final no se señaló así.

"Lo del penal, a mí lo que más me extraña es que la jugada fue muy rápida y nadie la vio, la vieron por repetición. Cuando ya la veo yo digo que es penal y eso cambia el partido, tal vez el 1-1 fortalecía a ambos y estaban tranquilos, pero esa decisión de esos tres puntos afecta mucho a Alajuelense", añadió.

Y sobre la percepción final del 2-1 a favor de los morados, Fonseca fue claro: "Afecta mucho, demasiado, el margen de error en Alajuelense es nulo, ya no tienen margen de error".