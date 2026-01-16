Fonseca explica "frustración" de Mariano: "Dice para qué estoy aquí si lo que me traen no carbura y no levanta"

Fiel a su estilo, directo y sin pelos en la lengua, así fue como el exfutbolista Rolando Fonseca brindó su punto de vista sobre la "frustración" de Mariano Torres.

"Ahora todo mundo me habla de frustración de Mariano y la comparto, pero no es una frustración de arbitraje, perdóneme, está empezando el torneo, perdón que lo diga, es una frustración de volver a ver a mi lado los compañeros que no rinden ni cinco ni seis, y él con su edad, Mariano, dice para qué estoy aquí con 37 si lo que me traen a los lados no carbura y no levanta", comentó Fonseca en el resumen de la jornada de Telenoticias. Y agregó: "Esa es la frustración de Mariano porque no es por el árbitro, puede ser irresponsable, pero es más irresponsable que no tengan categoría ni cinco ni seis, son muy pocos los que levantan la mano".

Además, Fonseca alabó la participación del nicaragüense Bancy Hernández, quien tuvo un destacado debut frente a Puntarenas FC.

"Con 10 jugadores fue incisivo, buscando el balón, fue atrevido y eso es importante cuando alguien se vuelve atrevido... perdón que lo diga con nombres, cuándo ustedes han visto a Gerson así, cuándo a Loría de esa manera o Warren que ya se fue, cuándo", añadió.

Arbitraje

Tras el empate 2-2 frente a Puntarenas el pasado martes, Erick Lonis, miembro del Comité Deportivo de Saprissa, declaró que el penal que le pitaron en contra al Monstruo fue "muy dudoso".

"A mí me parece muy dudoso, la jugada de Bansy, vienen de atrás, es penal clarísimo, ni siquiera lo revisan, no, ya eso se acabó, nos ponemos serios con el tema del VAR, nosotros no vamos a seguir siendo el pato de la fiesta, cada vez que llega un partido los árbitros nos condicionan, luego expulsan a Mariano porque se frustra y todo mundo se le va encima a Mariano, esto no va a seguir pasando", detalló.