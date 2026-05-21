Fonseca: "A la gente no le gusta que le digan las cosas, pero Mariano no es un grande"

El exfutbolista, Rolando Fonseca, analizó, este jueves, el caso de Mariano Torres en el análisis de la jornada de Telenoticias.

Mariano, recién cumplió 39 años, y se le vence contrato con los morados, por lo que está en proceso de analizar su futuro si sigue con el club o no.

"Lo de Mariano sí, yo lo de Mariano sí (lo renovaría). No creo que sea la manera en que Mariano se tenga que despedir", comentó Fonseca, cuando la periodista Melissa Alvarado le preguntó si renovaría a Torres.

Fonseca dejó claro que le daría solo seis meses de contrato al capitán morado y, posterior a eso, brindó su punto de vista.

"No es que se vaya como grande, hay que ubicar a la gente también, aquí estamos confundiendo la grandeza... en Costa Rica estamos poniendo a Mariano Torres por encima de una institución, perdóneme. y no es así. "A la gente no le gusta que les digan las cosas, pero Mariano no es un grande, es un ídolo de la afición, que les ha encantado, pero Mariano no está por encima de la institución para que la gente diga: 'le voy a dar la libertad que Mariano diga lo que quiera decir'", agregó Fonseca en el espacio deportivo de Telenoticias.

Además, el periodista Juan Carlos Solano le consultó a Fonseca que quién estaba poniendo a Mariano por encima de Saprissa: ¿La afición o la dirigencia?

"Cuando la gente dice que Mariano tome las decisiones que quiera, eso no se puede hacer", respondió Fonseca.

También, Solano le indicó que eso había manifestado Erick Lonis, miembro del Comité Deportivo de Saprissa, quien destacó que "con Mariano sabemos que es diferente, esperamos al final del torneo y nos sentamos a hablar con él si quiere seguir o no".

"Está equivocado entonces don Erick Lonis. Le estás dando el romanticismo a la gente. Que sigan con el romanticismo y manténganlo en el equipo hasta los 45 años. Cuál es el mensaje para los demás", añadió.

Por último, Fonseca también fue enfático: "¿Por qué no marcó diferencia en la final?", aunque sí reconoció que él lo renovaría seis meses más.

Y el exfutbolista erró su participación con este comentario: "¿Quién es más grande hoy: Marcel o Mariano? (Marcel) Es más completo, pero no juega en el Saprissa y omiten mucho a Marcel, ese es un grande por los números y la estadística", concluyó.