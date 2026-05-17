Final primer tiempo: Empate sin goles que da esperanza al Saprissa

Al finalizar la primera mitad, Herediano y Saprissa empatan 0-0 en un partido con emociones contadas con los dedos como parte del juego de vuelta de la final de fase del Clausura 2026.

Con este resultado, más el 2-1 de la ida, el Saprissa estaría obligando a disputar una gran final, abriendo en Tibás a mitad de semana y cerrando el próximo fin de semana en este mismo escenario de hoy, el Carlos Alvarado de Santa Bárbara.

De momento, el partido es más de estudio y cuidado y, salvo una pelota al palo de Marcel Hernández al minuto 8, lo demás es muy poco para rescatar.

Los morados lograron equilibrar tras el susto de esa jugada, pero apenas tuvieron dos remates cortos del panameño Tomás Rodríguez.

Usted puede seguir el desenlace del segundo tiempo en la transmisión de Teletica Radio, 91.5 FM, o bien por la app de TD Max.



