Final de segunda fase: el cara a cara de Herediano y Saprissa

Herediano y Saprissa están citados para la final de segunda fase del Clausura 2026. Llegan luego de imponerse en semifinales ante Cartaginés y Liberia, respectivamente.

Si los rojiamarillos se dejan la serie, serán campeones y alzarán la copa 32 de su historia. Si ganan los tibaseños, habrá gran final.

Presentamos el cara a cara entre ambas oncenas.

Goleo:

Los morados son el equipo con más tantos en el Clausura. Han celebrado 37 veces en 20 partidos, mientras que los florenses han convertido 27 dianas.

Asistencias:

Mientras que Saprissa ha acumulado 27, Herediano lleva 21.

Disparos:

Otra vez los finalistas han sido los mejores en este apartado y nuevamente lidera la estadística la oncena de Hernán Medford, con 167 remates contra los 131 de los florenses.

En el caso de los morados, 73 disparos encontraron el marco rival, mientras que para los dirigidos por José Giacone fueron 51.

Anotadores:

Marcel Hernández, de Herediano, tiene 11 goles y para los saprissistas, con seis, Ariel Rodríguez lidera el apartado.

Asistidores:

El tema de los “10” es compartido entre Elías Aguilar y Mariano Torres, ambos con seis asistencias.

Arco seguro:

Danny Carvajal suma 17 atajadas y Abraham Madriz 15.