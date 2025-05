¿Filtraciones o estudio? Macho Ramírez y Paulo Wanchope cruzan declaraciones

Las conferencias de prensa tras el clásico (3-3) dejaron un cruce protagonizado entre Óscar Ramírez, técnico de Alajuelense, y Paulo Wanchope, estratega de Saprissa.

"En el primer tiempo nos manejaron mucho el cambio de frente, que era el punto débil de nosotros, entonces por ahí me queda la sospecha de algo que pasó, me imagino, porque fue muy claro el tema de cambiarnos de lado, parece como que ya estaba ahí, como que ya lo sabían y esa parte me queda un poquito rara", comentó Ramírez.

Tras esa declaración, al estratega rojinegro se le repreguntó al respecto y manifestó que no eran sospechas, sino que podía atribuirse al estudio del rival.

"Sospechas no también puede ser el estudio que Chope pudo hacer del partido ante Puntarenas, donde nos expulsan a Toril. Nosotros manejamos una línea de cinco con tres volantes y tal vez dos delanteros si los hubiéramos tenido, puede ser también esa", expresó el Macho.

Y agregó: "Pero me queda la parte de que, inmediatamente, que arranca el partido comienzan con eso (los cambios largos). Si él (Wanchope) lo planeó y todo hay que alabarlo y muy bien. Si fue que se pasó información tenemos que ver en nuestro estadio para que eso no suceda. Apelemos que fue la capacidad de lectura de él de eso y no fue otra cosa".

Ante esa reacción, el entrenador Wanchope respondió de manera directa: "(Ramírez) no es el único técnico que analiza y estudia. Yo entiendo que ustedes (periodistas) respetan mucho a Óscar, que ha ganado mucho, pero no es el único técnico que estudia".

"Es lo mínimo que tiene que hacer cualquier técnico. Aquí no es que está haciendo algo extraordinario, yo soy muy preciso y conciso, no necesito estar hablando de cuántos videos veo o analiza. Que Mariano haga cambios de orientación no es ninguna sorpresa. Yo respeto porque ha ganado mucho", agregó.

Ahora, ambos técnicos se toparán este miércoles a las 8 p. m. en el Morera Soto.