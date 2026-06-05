FIFA reconoce a Alajuelense y Saprissa

La Liga Deportiva Alajuelense y el Deportivo Saprissa fueron reconocidos en los FIFA Essential Courses in Club Management – Edición Américas.

Se trata de un programa organizado por la FIFA junto con la Federación Costarricense de Fútbol, cuyo objetivo es mejorar la gestión deportiva de las organizaciones.

Los seminarios y charlas con expertos de la FIFA también se llevaron a cabo en República Dominicana y Puerto Rico, con manudos y morados obteniendo los primeros lugares.

La propuesta de Alajuelense fue la mejor de todas y fue considerada un referente para el resto de los participantes.

“Desde su lanzamiento en 2021, el FIFA Diploma in Club Management se ha consolidado como una plataforma de referencia para el intercambio de conocimientos y networking entre directivos de clubes de todo el mundo”, detallaron los morados.

De la propuesta tibaseña destacaron aspectos como el trabajo con la afición.

“Este reconocimiento confirma la solidez administrativa de nuestro club, lo cual es vital para la estabilidad y el crecimiento futuro. Nuestra visión es convertirnos en un referente para la región en materia deportiva, administrativa y social”, señaló Joseph Joseph, presidente de Alajuelense.

“Ser parte del FIFA Essential Courses in Club Management – Edición Américas representa una valiosa oportunidad de actualización y crecimiento para reforzar el talento en nuestra organización”, señaló el presidente morado, Roberto Artavia.

La Fedefútbol también extendió una felicitación a los equipos.

“Este logro demuestra que nuestros clubes continúan evolucionando y apostando por modelos de gestión cada vez más sólidos y sostenibles, contribuyendo al fortalecimiento del fútbol costarricense”, indicó Osael Maroto.

Los equipos están invitados a participar en la próxima sesión del FIFA Diploma in Club Management, que se realizará en Miami del 19 al 22 de junio, durante el Mundial 2026.



