Deportivo Saprissa
Fiel a su estilo: Con su popular gorra, Minor Álvarez ya viste de morado
El guardameta vive su retorno al Monstruo.
El portero Minor Álvarez se colocó su popular gorra y ya entrenó con el Deportivo Saprissa.
Con gorra blanca y con la morada puesta, así lució Álvarez en su primer entrenamiento como tibaseño.
El meta firmó por año y medio con los morados y también realizó un posteo en sus redes.
"Cuando Dios pone las piezas del rompecabezas, todo calza sin forzar nada", escribió el futbolista.
Y agregó: "Creo en sus promesas".
Álvarez llega a pelear por un puesto junto con los jóvenes Abraham Madriz e Isaac Cordero.