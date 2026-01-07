Fiel a su estilo: Con su popular gorra, Minor Álvarez ya viste de morado

El portero Minor Álvarez se colocó su popular gorra y ya entrenó con el Deportivo Saprissa.

Con gorra blanca y con la morada puesta, así lució Álvarez en su primer entrenamiento como tibaseño.

El meta firmó por año y medio con los morados y también realizó un posteo en sus redes.

"Cuando Dios pone las piezas del rompecabezas, todo calza sin forzar nada", escribió el futbolista. Y agregó: "Creo en sus promesas".

Álvarez llega a pelear por un puesto junto con los jóvenes Abraham Madriz e Isaac Cordero.