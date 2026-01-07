EN VIVO
Deportivo Saprissa

Fiel a su estilo: Con su popular gorra, Minor Álvarez ya viste de morado

El guardameta vive su retorno al Monstruo.

Minor Álvarez. Foto: Saprissa
Por Daniel Jiménez 7 de enero de 2026, 16:39 PM

El portero Minor Álvarez se colocó su popular gorra y ya entrenó con el Deportivo Saprissa. 

Con gorra blanca y con la morada puesta, así lució Álvarez en su primer entrenamiento como tibaseño.

El meta firmó por año y medio con los morados y también realizó un posteo en sus redes.

"Cuando Dios pone las piezas del rompecabezas, todo calza sin forzar nada", escribió el futbolista.

Y agregó: "Creo en sus promesas".

Álvarez llega a pelear por un puesto junto con los jóvenes Abraham Madriz e Isaac Cordero.

