Fidel Escobar ya se entrena con normalidad en el Saprissa

El jugador del Saprissa, Fidel Escobar, ya se entrena con el equipo, según informaron los tibaseños.

“El panameño, quien también se desempeña como volante, ya se entrena con normalidad con el plantel morado y puede ser tomado en consideración por el cuerpo técnico morado, si así lo disponen”, reportaron desde el equipo.

El 27 de enero pasado, los tibaseños anunciaron que “Escobar será sometido esta noche a un procedimiento de infiltración en la columna lumbar. Este es un procedimiento mínimamente invasivo cuyo tiempo estimado de recuperación es de aproximadamente dos semanas, después del cual se espera que Fidel regrese a la competencia sin problemas”.

Al final, la recuperación de Fidel tomó más tiempo, pero según el equipo el jugador estaría ya a las órdenes de Hernán Medford.

Escobar no ha jugado un solo minuto para el Saprissa en el Clausura.