Fidel Escobar sobre oferta del Saprissa: "Sin pensarlo dije que sí"

Por Adrián García | 16 de julio de 2022, 15:40 PM

Uno de los nuevos refuerzos del Deportivo Saprissa, Fidel Escobar, confesó que cuando conoció que el equipo morado pretendía sus servicios, sin pensarlo le dijo que sí a su representante para aceptar la oferta.

“Mi representante estaba manejando eso, cuando me llamó y me dijo que me querían en Saprissa, yo sin pensarlo le dije que sí, yo quería venir aquí. Estoy vistiendo los colores del equipo más ganador”, reveló el panameño.





El defensor llega a una posición en la que competirá contra Kendall Waston, Gerald Taylor, Pablo Arboine y Kevin Espinoza. Escobar describió la competencia como sana en el camerino morado.

“La competencia es sana, aquí nadie está para darle el mal a uno, todos tiramos para el mismo barco. Al que le toque jugar, hay que apoyarlo igual porque todos perdemos y todos ganamos”, dijo.

A Escobar le restaba un año de contrato con el Alcorcón de España y se encontraba de vacaciones, sin embargo, desde hace algunas semanas estaba en negociaciones con el club tibaseño, así lo reveló el jugador.