Federico Serrano: De las gradas como aficionado a la gerencia general de Saprissa

Federico Serrano es el nuevo gerente general del Deportivo Saprissa, según lo informó la institución en un comunicado de prensa, pero ¿Quién es Serrano?

El club comunicó que Serrano es un saprissista desde su infancia y que acompañó al equipo desde las gradas.

Además, tiene 57 años, y es ingeniero Industrial y Máster en Administración de Empresas con énfasis en Mercadeo.

También es un profesional con amplia trayectoria en áreas comerciales, logística, manufactura, distribución, estrategia de negocios y transformación empresarial.

El propio Serrano indicó que realizará "un diagnóstico integral, tomando como base la parte económica y financiera, con el objetivo de continuar fortaleciendo la estructura administrativa del club, potenciando y empoderando el talento que tenemos en la institución, para lograr impacto en lo deportivo”.