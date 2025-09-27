Federica Macri derrota a Naomy Valle por decisión unánime

Naomy Valle debutó este sábado con la promotora Most Valuable Promotions (MVP), del youtuber Jake Paul, pero no fue un estreno soñado. La costarricense perdió por primera vez en su carrera, en una pelea disputada en Quebec, Canadá.

La nacional no pudo con la italiana Federica Macri, quien le arrebató el invicto en una decisión unánime tras ocho rounds de pugilismo.

Las tarjetas de los jueces fueron: 76-75, 78-73 y 80-71.

Macri, desde el primer round, complicó a la costarricense. La europea planteó una pelea cortada, buscando cerrarle el ring a Valle y obligarla a intercambiar golpes en la corta distancia, estrategia que le favoreció.

Valle se mostró incómoda con la táctica de su rival y, en el quinto episodio, recibió una penalización de un punto por sujetar a Macri.

Tras esta derrota,﻿ Naomy Valle﻿ deja su récord en 14-1, con 9 victorias por nocaut.







