Evaristo Coronado: "Terminaron sorprendidos, no esperaban que todavía corriera"

8 de enero de 2024, 10:19 AM

Una acción que por poco termina en gol ante Alajuelense hizo catarsis en el saprissismo y en otros fanáticos del fútbol nacional. Fue imposible no rememorar el olfato goleador del Caballero del Fútbol.

"Fue muy emocionante, uno se acostumbra a llegar ahí (al centro del área pequeña), adonde se tiene que estar. Esas acciones a veces entran y a veces no, ese pase venía muy fuerte, hubo una distracción delante mío que hizo que no pudiera seguir el centro. Yo solo pude ver de la distracción hacia mí, y ya a mi edad (63 años) es imposible reaccionar, pero la idea es que el delantero tiene que llegar ahí a la cita", comentó Coronado a Teletica.com.

"Ellos (los compañeros) fueron los primeros en decírmelo, luego la gente, hay mucho conocido que ha estado mandando mensajes, felicitándome, ha sido muy agradable la experiencia, el objetivo no era ese, era colaborar, pero las cosas salieron bien gracias a Dios y la he pasado de lo mejor porque la gente llama y dice cosas... cuando mencionaron mi nombre en el estadio, el aplauso de la gente fue importante. Todo eso uno lo agradece", agregó.

"Los muchachos del equipo terminaron sorprendidos, no esperaban que uno todavía corriera, pero uno tiene que guardar la distancia. Yo tenía que ir a presionar o pararse bien en el bloque, siempre estuve atento a eso y hacer presión", añadió.

"Hasta mi nieta, que tiene cinco años y está afuera del país, reaccionó. Me imagino que así pasa con mucho muchacho que lo vio, a mí me sorprendió ver a adolescentes que nunca pudieron haberme visto jugar, que me saludan y aplauden. Yo entiendo cuando son personas de 40 años, pero menores de 20 es increíble", concluyó Evaristo.