Evaristo Coronado sobre récord de goleo que persigue Ariel Rodríguez: "Ojalá lo logre"

Este es un tú a tú por la historia, pero no hay egos, no hay individualismo, más bien un deseo de poder ver romper una marca histórica.

Con la camiseta morada, el histórico Evaristo Coronado marcó 164 goles en todas las competiciones, mientras que Ariel Rodríguez llegó a 146 con su tanto de anoche frente a Liberia.

Ariel está a 18 tantos de igualar el récord de Coronado como el máximo goleador en la historia del club más ganador del país.

Teletica.com conversó con Evaristo sobre el tema y fue contundente: "Ojalá lo logre". Sin titubeos, sin miramientos, con humildad y por cultura morada, pues dice que Edgar Marín tuvo el mismo gesto con él en el pasado.

"Ariel, aparte de ser una gran persona, es un gran jugador. Un gran definidor. Conoce el oficio del centro delantero. Sabe dónde estar parado para tener opción de anotar. Y más bien creo que si no hubiese salido al exterior, hoy estaría muy por encima de la marca", afirmó Coronado.

Además, Evaristo dice que lo principal es el bien común y el beneficio del club con los goles que puede marcar Ariel: "Ojalá que lo alcance por él y por el equipo. El equipo está siempre primero sobre cualquier jugador".

También, el exfutbolista, de 65 años, recordó que él vivió algo muy similar con Marín, quien hasta asistió a una actividad que se realizó en su momento.

"Me acuerdo de mi época con Edgar Marín, no sé qué contabilidad llevaba en aquel entonces. Entiendo que eran goles de campeonato nacional y goles internacionales y yo estaba por alcanzarlo.



Edgar, al igual que lo estoy haciendo yo, él lo hizo en su momento. Cuando logré pasar la cantidad de goles que él tenía estuvo en una actividad que hizo el equipo para celebrar esos goles que yo había alcanzado", rememoró.

Evaristo se pregunta "cómo yo voy a hacer algo distinto con una persona que está por romper el mío. Al igual entiendo que cuando a él (Ariel) le toque, posiblemente va a ser algo similar. Y ahí vamos a ir pasando esa cultura, a lo largo de las generaciones".



Destacó que no es muy egocentrista y que es importante que Ariel lo logre y que detrás vengan otros jugadores parecidos.

Incluso, el Caballero del fútbol ve a largo plazo e instó a jóvenes morados a fijarse grandes metas a futuro: "Ojalá aparezca otro jugador en el panorama ahí que también tenga ese tipo de objetivo de llegar largo con la institución y lograr éxito con la institución".

La anécdota

Coronado también recordó una anécdota que lo marcó cuando tenía 20 años y era de las caras más jóvenes del equipo morado.

"El ADN está en el camerino y uno copia lo que ve de los compañeros más grandes. Recuerdo que uno de los más grandes del equipo, de los mayores, le reclama a otro ahí, intermedio. Le dijo: 'Me dijeron que andabas en el mercado con la camisa de Saprissa, para que lo reconozcan a uno hay que matarse en la cancha y ganarse una posición en la sociedad. Usted no ocupa andar con camisas ahí en el mercado para que lo saluden y lo reconozcan'", concluyó.