Evaristo Coronado sobre Ariel Rodríguez: "Si yo pude llegar ahí, él puede hacerlo"

Evaristo Coronado es el máximo goleador del Saprissa. El histórico delantero anotó 164 goles en todas las competiciones con la camiseta de la S y a nivel de torneo nacional concretó 148. Recientemente, Ariel Rodríguez llegó al segundo puesto en el goleo histórico morado de campeonato nacional con 109 tantos y se colocó a 39 de igualarlo.

Teletica.com conversó con Evaristo sobre la posibilidad de que Ariel lo alcance como el máximo artillero morado en el campeonato nacional.

—¿Cómo ve esa puja? ¿Cree que Ariel Rodríguez lo alcance?



Todo es posible, si yo pude llegar ahí, él puede hacerlo, tiene condiciones. Es un jugador que tiene características, si no sale en una ocasión o en otra, él sigue yendo a la cita con el gol. Las opciones dar le dan y tiene todas las características. Llega en que le quedan algunos años hábiles y perfectamente en dos tres torneos bien buenos, bien buenos.



—¿Estaría contento en qué Ariel lo superara?



Es que yo he tenido algunos, no sé si récords, decían que yo hice el último gol en Estados Unidos, pero luego alguien más lo hizo y así van esas cosas. Edgar Marín fue el máximo goleador de Saprissa, no solo de campeonato y llegó un día en el que a mí me tocó y Edgar estuvo ahí. Si en algún momento un jugador como Ariel lo hace yo también me alegro, puedo decir que Ariel es amigo, yo lo llamo para felicitarlo cuando le va bien. Eso son récords, así va a llegar alguno, si no es Ariel, llegará otro. Está también el de más partidos con Saprissa, va a llegar que lo rompan.



—Recordando ese momento... ¿Se encontró con don Edgar Marín cuando usted lo superó a él?



Sí, claro, don Edgar fue dirigente de Saprissa, nos conocimos y compartimos y yo había llegado ya a la cifra de máximo goleador, son cosas que yo lo viví con él y si me toca llegar y convivir con el que lo rompa, ahí estaré si me toman en cuenta.



—¿Por qué cree que usted que metió tantos goles?



A diferencia de Ariel, yo no salí del país. Si Ariel no hubiera salido, sí estaría muy cerquita de los que yo llegué. Yo jugué 15 torneos, de 1981 a 1995, creo que eso me dio la posibilidad de marcar tantos goles.



—¿Cuánto ha cambiado el fútbol con los delanteros?



Bastante, hoy en día encontrar un espacio en el área grande es sumamente difícil, en mi tiempo todavía se facilitaba un poco tener espacios para llenar. Yo andaba buscando espacios para que mis compañeros pudieran buscarme, esos espacios están muy reducidos. Casi que los 11 jugadores juegan en el último cuarto de cancha y eso dificulta bastante. Cuando ellos reciben la bola, ya tienen uno o dos rivales, se juega a corta distancia.



—¿Tuvo usted alguna racha en que no metiera goles?



Sí, se daban rachas, le explico qué ocurre... el centro delantero de las características mías tal vez las de Ariel también, depende del equipo que tiene al rededor, porque si el grupo que tiene al rededor no es muy solvente no le genera las opciones que uno necesita, tampoco es que uno es perfecto y todas las opciones las va a anotar, yo no metí todas, algunas como ser humano voy a fallar, pero me están dejando cinco o seis opciones y metí uno o dos. Hay ocasiones donde el equipo no anda fino y la prioridad en que no caer en ese bache.



—¿Qué debe hacer un delantero cuando pasa por esas rachas?



Me enfocaba en que iba a tener pocas opciones, sé que en los últimos partidos tres opciones me quedaban, me enfocaba en que en las que tenía las tiraba dentro del marco, no colocarla en el ángulo porque eso me permite a mí o me aumenta el margen de error, cálculo tirar al portero por el portero se equivoca o la tiro adentro. Tratar de jugarla a la segura.



—Como ídolo del Saprissa: ¿Cómo analiza la delantera actual?



Tenemos buenos elementos, sin embargo, todavía no tenemos conjunto, del equipo tetracampeón, si se pone a revisar ya no hay un 80% si acaso fue la mitad. La gente nueva tiene talento, necesita conocerse con el resto de compañeros y que el resto los conozca para sacar lo mejor de cada uno.

En fútbol es muy difícil porque es dinámico, hay movimientos que hay que realizar y se trabajan cuando se dan chance, pero hay que llegar a un punto en hacer algo en conjunto. Hay movimientos que de tanto conocerse se hace más fácil realizarlos. Yo sé que algún compañero es un poco lento, es mejor tirarla al pie y si me encuentro con otro compañero que las corre todas, se las tiro largas para que las corra...



Es lo normal en un equipo que está diseñado para entrar a la cancha para atacar, Saprissa es el obligado a conseguir la victoria.



En algunos partidos uno no ve la fluidez que caracteriza a Saprissa, pero eso se ve poco a lo largo de algunos partidos. El juego ante San Carlos me gustó como se vio el equipo y San Carlos está en las mismas que nosotros que estamos armando y nos dejan más margen y hay que ver en los siguientes encuentros. Ojalá que los jugadores entiendan a Wanchope.