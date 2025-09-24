Estudio: Saprissa sigue arriba en popularidad
Crece el sector de la afición del GAM que no registra afinidad con ningún equipo.
Dentro de la Gran Área Metropolitana, Saprissa se consolida como el club con más seguidores, según el último estudio del Programa Longitudinal de Investigación del Deporte Costarricense (PLIDeCo), adscrito a la Escuela de Administración de Negocios de la Universidad de Costa Rica.
Los morados siguen como el club con más aficionados en este sector del país, con un 36,4 % del total, seguido por la Alajuelense, con un 29,1%.
En tercer lugar, aparece la opción “ningún equipo” con un 18,9 % y que supera a las aficiones de dos de los clubes tradicionales juntas: Herediano (7,3%) y Cartaginés (7,0%).
Al eliminar a las personas que dijeron no tener simpatía por ningún club, la ventaja de Saprissa se amplía hasta el 44,9%, mientras que Alajuelense suma 35,9%, Herediano 9,0 y Cartaginés 8,7%.
El análisis del engagement muestra que Saprissa y Alajuelense son los clubes con mayor proporción de hinchas con vínculo “alto” (alrededor del 43 % en ambos casos).
Herediano y Cartaginés concentran la mayor parte de su hinchada en el nivel “medio” (55,6 % en los dos casos).
Herediano registra la menor proporción en el nivel “bajo” (5,6 %), mientras que Cartaginés tiene un porcentaje mayor en ese tramo (16,7 %).
Esto sugiere dos dinámicas simultáneas: por un lado, los clubes grandes mantienen una franja importante de seguidores fuertemente comprometidos; por otro, los clubes con menor masa de hinchas (como Herediano y Cartaginés) sostienen una base amplia en el compromiso medio.