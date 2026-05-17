Club Sport Herediano
Estos son los titulares para la vuelta de final de segunda fase entre Herediano y Saprissa
Esta noche Herediano puede ser campeón o Saprissa alargar la definición a una gran final.
José Giacone, de Herediano, y Hernán Medford, de Saprissa, ya escogieron a los jugadores que serán titulares este sábado en el partido de vuelta de la final de segunda fase del Clausura 2026.
HEREDIANO
¡NUESTRO 11! ⚔️❤️💛 pic.twitter.com/lw15Zavl9S— Club Sport Herediano (@csherediano1921) May 17, 2026
SAPRISSA
1️⃣1️⃣ Este es el once inicial del Monstruo 😈— Deportivo Saprissa 💜 (@SaprissaOficial) May 17, 2026
✅ MultiSpa pic.twitter.com/yYiFU24LNV
Al encuentro de esta noche en el Carlos Alvarado llegan los morados con la ventaja de haber ganado en casa 2-1.
Si los florenses le dan vuelta al global, serán campeones y celebrarán la copa 32 de su historia. Si los tibaseños mantienen la ventaja, extenderán la definición a una gran final.