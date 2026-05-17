Estos son los titulares para la vuelta de final de segunda fase entre Herediano y Saprissa

José Giacone, de Herediano, y Hernán Medford, de Saprissa, ya escogieron a los jugadores que serán titulares este sábado en el partido de vuelta de la final de segunda fase del Clausura 2026.

HEREDIANO



SAPRISSA





1️⃣1️⃣ Este es el once inicial del Monstruo 😈



✅ MultiSpa pic.twitter.com/yYiFU24LNV — Deportivo Saprissa 💜 (@SaprissaOficial) May 17, 2026

Al encuentro de esta noche en el Carlos Alvarado llegan los morados con la ventaja de haber ganado en casa 2-1.

Si los florenses le dan vuelta al global, serán campeones y celebrarán la copa 32 de su historia. Si los tibaseños mantienen la ventaja, extenderán la definición a una gran final.