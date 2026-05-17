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Club Sport Herediano

Estos son los titulares para la vuelta de final de segunda fase entre Herediano y Saprissa

Esta noche Herediano puede ser campeón o Saprissa alargar la definición a una gran final.

Herediano ante Saprissa/Prensa Herediano
Herediano ante Saprissa/Prensa Herediano
Por Adrián Fallas 16 de mayo de 2026, 19:00 PM

José Giacone, de Herediano, y Hernán Medford, de Saprissa, ya escogieron a los jugadores que serán titulares este sábado en el partido de vuelta de la final de segunda fase del Clausura 2026.

HEREDIANO

SAPRISSA

Al encuentro de esta noche en el Carlos Alvarado llegan los morados con la ventaja de haber ganado en casa 2-1.

Si los florenses le dan vuelta al global, serán campeones y celebrarán la copa 32 de su historia. Si los tibaseños mantienen la ventaja, extenderán la definición a una gran final.

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