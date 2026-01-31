Estos son los datos de Vladimir Quesada en su último proceso con Saprissa

Los números no acompañaron a Vladimir Quesada en su más reciente etapa como entrenador del Deportivo Saprissa.

Quesada, quien fue removido de su puesto y asignado a cumplir otras labores con los morados, solo registró un 57,9% de rendimiento.

Dejó a los tibaseños en la sexta casilla del Clausura y, en 23 juegos, ganó 11, empató siete y perdió cinco.

Además, no tuvo un buen registro contra Liga Deportiva Alajuelense y Herediano, tal y como lo resaltó Christian Sandoval de Teletica Radio.

“Triste porque no es un escenario ideal empezar mi gestión teniendo que dar esta noticia a dos personas cuya trayectoria y contribución a Saprissa supera tanto la mía, cuando menos hasta este momento”, expresó el jerarca del Saprissa, Roberto Artavia.

“Claramente, desde ahora estamos en proceso de análisis de quiénes serán los sustitutos, tema que compartiré en el momento en que esté definido”, aseveró.

El 12 de agosto de 2025, Quesada volvió al banquillo de la S, luego de que Paulo César Wanchope fuera despedido.

Su primer período al frente de los morados se dio en 2017, cuando tomó las riendas tras el retiro de Carlos Watson y fue anunciado de forma interina.

Sin embargo, ese interinato se extendió por dos años, ganando en el camino el título 34 en el Torneo de Clausura 2018. Su primer período acabó en 2019.

Tras un paso por la Sub-20 entre 2020 y 2022, Vladimir Quesada retornó al Saprissa en 2023 en sustitución de Jeaustin Campos y ahí consiguió llevar al equipo al tetracampeonato, ganando tres de esos títulos y logrando la ansiada 40.