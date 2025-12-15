EN VIVO
Liga Deportiva Alajuelense

Estos son los árbitros para la final en La Cueva

La Federación Costarricense de Fútbol dio a conocer a los encargados de impartir justicia.

Foto Juan Manuel Quirós
Por Daniel Jiménez 15 de diciembre de 2025, 14:32 PM

La Comisión de Arbitraje de la Federación Costarricense de Fútbol dio a conocer a los árbitros para el juego de ida de la final entre Saprissa y Alajuelense.

El primer careo será este miércoles a las 8 p. m. en La Cueva.

El réferi central será Josué Ugalde, mientras que los asistentes serán Diego Salazar y Octavio Jara. Marianela Araya estará como cuarta árbitra.

Brayan Cruz fungirá como VAR y Jesús Montero como AVAR.

Árbitros.

