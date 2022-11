Estos dijeron los morados tras el título 37 del Saprissa

Con el título del Apertura 2022 en el bolsillo, los jugadores de Saprissa hablaron sobre lo que significó este triunfo.



Los morados llegaron a 37 cetros en la Primera División, en una campaña que empezó complicada, pero que finalizó en festejo.

A continuación, lo que dijeron los artífices de la victoria.

Kendall Waston

“Agradecido con Dios, por el sacrificio de mis compañeros que lo dieron todo.Ees difícil jugar contra todo y contra todos. Estuve con impotencia, porque no vi al jugador, pero tenía confianza en mis compañeros que lo iban a lograr”

Pablo Arboine

“Darle gracias a Dios por este título tan anhelado. Yo quería ser campeón acá, mi sueño era jugar en el Saprissa. Ahora ir a celebrar con nuestra gente, nuestra familia, ahora solo queda celebrar”

Mariano Torres

“Lo de la afición es increíble, estamos muy contentos, nos espera una fiesta en casa. Festejen que nos merecíamos otro título más. Ya son siete copas, solo palabras de agradecimiento con esta hinchada que es única”

Luis Paradela

“Super contento, agradecido con esto que se llama Saprissa que es lo más grande que he podido estar. Jamás me imaginé estar aquí, esto es un sueño. Desde que llegué aquí, sabía a dónde venía, sabía que era lo más grande de Centroamérica. Lo hemos demostrado contra todo. Es lo más lindo que me ha podido pasar”

