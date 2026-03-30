Estos cinco jugadores terminan contrato en Saprissa

Erick Lonis, miembro del Comité Deportivo de Saprissa, reveló que Ariel Rodríguez, Mariano Torres, Marvin Loría, Deyver Vega y Ricardo Blanco terminan contrato con los morados.

Lonis conversó con Teletica Deportes Radio en la previa del juego entre Saprissa y Liberia y destacó cómo está el tema con los futbolistas.

"Con todos hemos venido conversando dentro de la normalidad. Yo creo que es lo normal que siempre hacemos. Tenemos una forma de negociar porque son negociaciones que no solo las veo yo, hay que verlo de forma corporativa. Con todos hemos establecido algún tipo de comunicación desde meses pasados", comentó Lonis.

El administrativo morado señaló que "es imposible renovar a todos, hay que verlos en sus circunstancias, hay que ser realistas, algunas veces lo mejor es renovar a un jugador o no renovarlos, mejorar el promedio de edad, o índices de rendimiento. Respetamos la trayectoria de los jugadores".

También, Lonis destacó que todos los casos corresponden a casos distintos porque los jugadores tienen "rendimientos diferentes, expectativas diferentes, no es lo mismo negociar con un muchacho de 20 años a negociar con Mariano, con el mismo Ariel, son casos diferentes".

Por último sobre este tema, el miembro del Comité Deportivo morado destacó que hay conversaciones con jugadores sobre lo que harán después del retiro como por ejemplo Ricardo Blanco, David Guzmán y el mismo Mariano Torres.