Esto es lo que se sabe del informe sobre acción entre Mariano Torres y comisario de Unafut

El capitán de Saprissa, Mariano Torres, y el comisario de Unafut, Erick Mora, protagonizaron esta acción en el estadio Miguel Lito Pérez.

Las imágenes de Tigo Sports captaron esto:

Teletica.com conoció que ya el informe fue entregado a la Unafut. Quizás entre miércoles y jueves dicho documento llegará a los clubes.

Ese informe de comisario será revisado por el Tribunal Disciplinario. En caso de que se apunte la situación de Mariano se entra a deliberar sobre lo sucedido, si no se indica nada, el tema podría incluso llegar hasta cualquier otro equipo que siga en competencia: Herediano, Cartaginés y Liberia.

Solo estos tres equipos podrían pedir que se investigue lo sucedido y pueden solicitarle al Tribunal una revisión por video de lo que aconteció.

Los equipos obtienen el documento completo hasta miércoles o jueves que se comunican las sanciones impuestas en cada fecha.

El tema fue explicado, ampliamente, en Teletica Deportes Radio este lunes. Adrián García y Ricardo Cordero, periodistas que estuvieron en el juego entre Puntarenas y Saprissa, indicaron que Mora no se refirió al tema tras el compromiso.

"Nos dijo que por una situación de respeto al proceso no daría declaraciones, pero hay situaciones que nos contó afuera de micrófonos sobre cómo nos sucedió", indicó García.

Por su parte, Cordero destacó que Mora "dijo que si él pudiera dar declaraciones las daría, pero no lo tenía permitido, en ese momento, referirse al tema".

¿Qué dice el reglamento?

Además, en el programa se mencionó a qué se expone Mariano en caso de que el tema esté especificado en el informe arbitral.

Artículo 38: Faltas Muy Graves Dentro de un Partido de Fútbol. Considerando la gravedad de la falta, a quien siendo o no expulsado del terreno de juego, cometa alguna de las faltas señaladas en este artículo contra oficiales, oficiales de partido y aficionados, se le sancionará de la manera siguiente:

1. Será sancionado con una suspensión de tres partidos y una multa de doscientos

mil colones (₡200.000) la primera vez, cuatro partidos y una multa de trescientos

mil colones (₡300.000) la segunda vez y cinco partidos y una multa de

cuatrocientos cincuenta mil colones (₡450.000) la tercera vez y siguientes, por

insultar, provocar, ofender o amenazar o utilizar lenguaje ofensivo, grosero u

obsceno y/o gestos de la misma naturaleza contra oficiales y oficiales de partido,

así como a miembros de la Cruz Roja o grupo de apoyo análogo o a la Autoridad

Pública, personal de prensa, comunicadores o empresas de comunicación

debidamente acreditados, aficionados o público en general.

2. Será sancionado con una suspensión de cuatro partidos y multa de quinientos

mil colones (₡500.000) la primera vez, suspensión de cinco partidos y multa de

setecientos cincuenta mil colones (₡750.000) la segunda vez y suspensión de

seis partidos y multa de un millón doscientos cincuenta mil colones (₡1.250.000)

la tercera vez y siguientes, a quien acuda a las vías de hecho por golpear de

cualquier manera mediante el empleo desmesurado de la fuerza y violencia, con

cualquier parte del cuerpo así como dar codazos, puñetazos, patadas,

zancadillear, tirar, empujar con las manos o con cualquier parte del cuerpo,

majar, morder, rasguñar, o lanzar objetos contra oficiales, así como a miembros

de la Cruz Roja o grupo de apoyo análogo o a la Autoridad Pública, personal de

prensa, comunicadores o empresas de comunicación debidamente acreditados,

aficionados o público en general, y se sancionará con una suspensión de dos

meses a dos años si la acción descrita en este inciso fuese contra oficiales de

partido.