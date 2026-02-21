Esto dice Hernán Medford de enfrentar a “su amigo” Óscar Ramírez en el clásico

Hernán Medford ante Óscar Ramírez. Ambos son de los técnicos más reconocidos del ámbito local, pero por primera vez se verán las caras este sábado en el clásico nacional.

Para el técnico del Saprissa, Hernán Medford, esta es una bonita oportunidad para enfrentar a “un amigo”, Ramírez en Alajuelense.

“Pues enfrentar a un amigo. Obviamente, en esto del fútbol uno se encuentra amigos constantemente”, comenzó diciendo en conferencia de prensa.

Sin embargo, más allá del cariño, Medford explicó que cada uno buscará ganarle al otro y es parte de la rivalidad futbolística que hay.

“Y es encontrar a mi otro amigo del otro lado y creo que nunca lo había enfrentado, pero ahí dentro de la cancha es una guerra. No es que no haya amigos, porque eso no se dice, sino que simplemente cada quien defiende lo suyo y te voy a dar por seguro que lo defenderemos a muerte, pero eso no quita que sea un amigo que quiero mucho”, destacó.

Ambos se medirán en el primer clásico nacional del 2026 este sábado a las 8 p. m. como parte de la jornada 8 del Clausura.

Saprissa busca consolidarse en zona de clasificación, pues está en el cuarto puesto con 12 unidades, mientras que la Liga suma apenas 9 en el quinto lugar.

Estos son los números de ambos en clásicos nacionales:

HERNÁN MEDFORD

16 CLÁSICOS

6 VICTORIAS

8 EMPATES

2 DERROTAS

54% RENDIMIENTO

ÓSCAR RAMÍREZ

33 CLÁSICOS

11 VICTORIAS

13 EMPATES

9 DERROTAS

46% RENDIMIENTO



