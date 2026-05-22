Esto decidió Saprissa con Marcelo Tulbovitz

El Deportivo Saprissa confirmó una noticia que a muchos aficionados morados no les gustará.

Se trata de la salida de forma oficial del preparador Marcelo Tulbovitz, quien llegó al equipo morado en agosto del 2025.

Tras realizarle una propuesta formal para seguir vinculado a la institución, el uruguayo no aceptó la decisión tras analizar su futuro profesional.

"El Deportivo Saprissa informa que el señor Marcelo Tulbovitz no continuará como preparador físico del primer equipo masculino.



"La institución realizó una oferta formal esta semana, la cual fue rechazada por Tulbovitz, quien finaliza así una nueva etapa como parte del cuerpo técnico morado", explicó el club.



Con esto, el Saprissa pierde a uno de sus preparadores físicos más queridos y quien formó parte del cuerpo técnico que estuvo en el Mundial de Clubes 2005.

Esta es la cuarta salida de los morados tras quedar subcampeones, ya que anteriormente se dieron a conocer las bajas de Marvin Loría, Ricardo Blanco y Deyver Vega.







