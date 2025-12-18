Esteban Alvarado y Washington Ortega: Noche de cal y arena en el marco

El efecto que tuvieron Esteban Alvarado y Washington Ortega en el 2-2 con que se abrió la final de fase entre Saprissa y Alajuelense es claro. Eso sí, fue una noche de cal y arena para los porteros.

La paridad en el marcador es tanto mérito, como culpa de los arqueros.

El segundo gol de la Liga llegó tras un remate de media distancia de Alejandro Bran. Alvarado se complicó al atacar el balón y no pudo detener un remate que no parecía traer mayor peligro.

Minutos después, cuando los equipos se iban al descanso, los futbolistas tibaseños se acercaron a darle apoyo a su compañero.

El momento de revancha para Esteban llegó al final del partido, cuando le ganó un cara a cara a Anthony Hernández para preservar el 2-2.

"Un accidente como este no va a hacer mella en él, en su mentalidad y en sus deseos de enfrentar el próximo partido y ganar", explicó Vladimir Quesada sobre su portero titular.

En la otra acera, el uruguayo también mostró todo su arsenal cuando fue llamado a responder, pero en la segunda diana morada, el arquero parece pudo hacer más.

Un remate lejano de Fidel Escobar se coló por debajo de la mano de Ortega y queda la impresión de que el estelar rojinegro pudo haber rechazado.

Cabe recordar que este miércoles Washington regresó a la titular de su equipo, tras varias semanas fuera por lesión.

El portero se vio molesto durante la segunda parte.

“Creo que en una bola que le devuelve se resiente", concluyó Óscar Ramírez.



