Esteban Alvarado se sincera ante su retiro: "Ya había un desgaste mental"

Esteban Alvarado, aquel guardameta de gran físico bajo los tres palos, Guante de Oro en el Mundial de Egipto 2009 y que brilló en Herediano, Alajuelense, Limón FC, Saprissa y el AZ Alkmaar de Países Bajos, anunció su retiro definitivo del fútbol.

El guardameta había dado pistas de un “desgaste” como el mismo lo llama hace dos años cuando había anunciado que se apartaba de las canchas, pero una oferta de Limón FC lo sedujo para luego celebrar títulos vestido de rojiamarillo y luego festejar más con el Saprissa.

Fueron 18 años de carrera profesional y según datos de Christian Sandoval, director de Teletica Deportes Radio, levantó seis títulos nacionales, tres supercopas y una Recopa de Costa Rica.

Además de una copa de Países Bajos y distinciones individuales como Guante de Oro del Mundial 2009, donde Costa Rica logró el cuarto lugar y ser designado el mejor portero de la Eredivisie 2011-2012.

Alvarado se sinceró y expresó cómo se fue gestionando su adiós definitivo y el punto final a una carrera sencillamente envidiable por muchos.

-¿Qué tan difícil fue tomar la decisión de retirarse del fútbol?

Sí fue una decisión difícil de tomar en realidad, pues no fue una decisión que venía meditando hace mucho tiempo creo que al igual que un boxeador, uno tiene que saber cuando es hora de reconocer que ha ganado muchos cinturones, pero llega un momento donde uno también tiene que valorar otras cosas que están paralelo al fútbol que se han venido construyendo a lo largo de la carrera y que todo tiene un fin.

Yo más que todo, la dificultad de tomar la decisión era el batallar con ese espíritu ganador que tengo hasta me preguntaba hasta donde iba a saciar esa sed de títulos de triunfos cuando ya el día a día se hacía un poco más pesado de lo normal, ya no tengo 30 años, ya esa juventud divino tesoro, yo creo que a los 37, ya yo estoy tocando el techo, ya no es aquello de que me recuperaba como un chiquillo en un 2x3, ya el cuerpo pasa factura de una u otra manera.

-¿Se siente bien retirándose así tan sorpresivamente?

Más allá de eso me siento muy contento, muy realizado de que Dios me da la oportunidad de retirarme así de esta manera de saber que vuelvo a ver mi currículo y bueno hasta ahora me tomo el tiempo y con la modestia del caso fue un sueño precioso que difícilmente y ojalá lo puedan hacer muchos, pero no es para cualquiera el poder haber tenido ese recorrido.

-¿Qué mensaje le deja a la afición del Saprissa?

Quisiera agradecerle a la afición, pues, desde el día uno yo sentí cariño, sentí respaldo. Es una afición muy exigente, pero por algo es que los mejores jugadores del país juegan en este equipo. Y lo dije antes de venir acá y lo vuelvo a repetir a los jóvenes. Si ustedes quieren sentir la palpitación de lo que es estar cerca a Europa, tienen que jugar en Saprissa. Una vez que llegan allá, les aseguro que la presión que se maneja aquí les va a ser todo muy muy cómodo, porque esta es una universidad, está muy apegada a la realidad de lo que es el fútbol de alta exigencia.

De mi parte les agradezco mucho a la afición morada. Vi cosas que muy pocas veces en el fútbol vi como a La Ultra recibiendo a las 11 p. m. al equipo después de perder un partido X. Esas cosas me las llevo muy grabadas.

Me hubiese encantado ganar aquí más títulos, pero como dije anteriormente, el boxeador tiene que reconocer cuando ya es hora de marcharse con los cinturones y disfrutar lo que se ha logrado.

-¿Hace cuánto venía meditando la decisión? ¿Perder la final ante la Liga pesó en eso?

Bueno, la le voy a ser sincero, el cuerpo le va dando a unos señales, la mente le va dando unos señales. Para mí lo más importante en cualquier actividad es el espíritu de lucha. Por A o por B y es totalmente comprensible que, por ejemplo, en mi caso, yo empecé desde muy joven. Prácticamente, 19 años de mis 37 he andado con una pelota en las manos. Entonces ya había un cierto desgaste también mental, no es solo lo físico, porque físicamente me siento bien, pero no soy el mismo de antes.

Pero cuando me refiero al espíritu de lucha, hay que hacer un extra en este momento, que yo en lo personal no estoy comprometido con hacerlo, me demanda mucho y llegó la oportunidad, llegó el tiempo donde me puedo desarrollar en diferentes actividades y creo que eso es el final de buenas decisiones durante 18 años de carrera.

-¿Qué será hora de Esteban Alvarado, no sé qué ha pensado hacer en su futuro, no sé si seguirá ligado a la institución o si buscará también otros retos profesionales ya más allá del fútbol y demás?

El mismo entusiasmo y las mismas ganas con las que empecé en el fútbol hace muchos años las tengo enfocadas en otras actividades, completamente aparte de del fútbol. Me encantaría seguir vinculado de una u otra manera a esta institución, a Saprissa, pero por lo pronto no es algo que esté en mis planes o que esté visualizando cómo estar compenetrado en el fútbol, pero de una u otra manera en lo que yo pueda ayudar y colaborar a la institución, eh bienvenido sea y lo haré de todo corazón.

-¿A quién fue la primera persona que le contó acá en el camerino de Saprissa que estaba pensando en esta decisión y cómo lo tomaron ellos?

Bueno, es algo que se mantuvo en secreto en realidad. Le agradezco mucho a Eric (Lonis), que fue quien me ayudó mucho a encarrilar cómo llevar las cosas. De hecho, yo le decía a Eric, "No, no, por mí saquémoslo el día después de la final". Pero gracias a gracias a él que me supo encarrilar y me supo llevar ecuánimemente en elaborar esto de la despedida.

Y una de las primeras personas que tal vez le comenté algo indirectamente fue a Kendall Waston. Indudablemente que mi círculo cercano y mis compañeros de equipo. Lo primero que me decían era, que usted no se puede ir así. Entonces yo le decía, que uno tiene que reconocer cuando la vida le ha dado y son muchas cosas. Ahora yo creo que voy a poder realizar cosas que tengo años de no poder realizar a plenitud y qué es lo que a mí me llena.

-¿Qué consejo le daría a los porteros jóvenes que vienen detrás?

¡Uf! Bueno, a los jóvenes yo creo que hay que tener una cabeza, estar mentalmente preparado, porque esta carrera del fútbol es una carrera muy emocional, de constantes altibajos, donde mentalmente hay que estar muy fuerte. Que luchen por sus sueños, que en el camino encontrarán gente que quiere derrocar esos sueños, gente que no confía en uno, gente que simplemente, pues, expresan toda su amargura con uno y tiene que ser muy fuerte mentalmente para sobreponerse a todos esos aspectos negativos.

Y como lo dije anteriormente, cuando tengan algo en su cabeza, enfóquense. No importa cuántas personas quieran poner por los suelos sus sueños, enfóquese. Y esa es la clave de todo en esta vida. Y la fe mueve montañas y no es algo que esté escrito en la Biblia. La fe mueve montañas. En mi cabeza muchas ideas, la mayoría gente dirá, "Está loco, es imposible." Y gracias a Dios, el tiempo, la paciencia, planificar… El loco, no estaba loco al final.











