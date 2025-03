Esteban Alvarado revela cómo lo marcó la leyenda Marco van Basten

La leyenda del fútbol, el holandés Marco van Basten ha sido uno de los principales consejeros durante la carrera del portero Esteban Alvarado.

Van Basten fue técnico de Alvarado mientras el tico estuvo en el AZ Alkmaar de Países Bajos.

Alvarado reveló que aprendió "muchísimas cosas" del tres veces Balón de Oro (1988, 1989 y 1992).

"De él aprendí muchísimas cosas, no solo de fútbol, sino de humanidad, yo sabía quién era, pero no a fondo. Un día yo dije... este tipo, tan humilde... y teníamos tiempo para conversar", dijo Alvarado en Batica Podcast.

El guardameta de Saprissa contó que Van Basten hacía ejercicios especiales para sus atacantes luego de los entrenamientos y que lo incluía a él como guardameta.

"Luego de los entrenamientos él hacía un trabajo con los delanteros y conmigo, a veces yo me salía y me quedaba viendo sus trabajos. Un día, en un entrenamiento, hizo una jugada de espaldas al marco, agarré las cosas y me fui, entendí quién era. Ese día entendí quién era por qué esos Balones de Oro", añadió.

Alvarado destacó que "Marco se retiró a los 28 años por una lesión, pero sus números eran impresionantes, pero sí entendí muchas cosas, un tipo como él tiene una simpleza enorme, un caballero de verdad. Son personajes que me marcaron positivamente".

El arquero indicó que Van Basten era "un tipo abierto, le gustaba hablar de fútbol y tenía fundamentos claros, sencillos y correctos, con toda la autoridad para hablar. A veces, yo me cuestiono por qué personas con mucho menos bagaje actúan como si fueran más, y un tipo como este, que lo ha ganado todo, tiene mucha sencillez, es algo que me dejó muy marcado".

Actualmente, Alvarado es una de las figuras del Deportivo Saprissa, pues es titular indiscutible en el equipo.