Esteban Alvarado palpita al fin su retorno con Saprissa

23 de marzo de 2023, 10:51 AM

“Ojalá pueda tener la oportunidad el viernes y bueno, siento que estoy preparado tanto física como mentalmente y si me toca dar lo mejor de mí y lo importante es que el equipo sume, esa la consigna que tenemos todos acá”, manifestó el portero.

“Todos los días tenemos prácticas, pues son entrenamientos de alta intensidad y nos preparamos a conciencia y esta semana no ha sido la excepción como todas las semanas. La rutina es prepararnos tanto física, como mentalmente para el fin de semana y bueno, estamos creo que más que listos para ir a buscar los tres puntos este viernes”, añadió el portero.

“Todos estamos bajo una misma línea. Sabemos que tenemos por ausencia de selección algunos compañeros que no nos podrán acompañar, pero creo que esto es lo que hace un equipo competente, pues si por A o por B no está uno o el otro, el que entra lo hace igual o de mejor manera y esto es el fútbol es competencia y esas son las oportunidades que tenemos que aprovechar los que tal vez no tenemos una constante participación, pero bueno, se puede abrir ahí la oportunidad de jugar el próximo viernes”, aseveró.