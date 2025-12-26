Esteban Alvarado dejó polémica frase tras anunciar su retiro del fútbol

El portero Esteban Alvarado sorprendió a todos al anunciar su sorpresivo retiro del fútbol este viernes, un día después de la Navidad.

Según Alvarado, la decisión la venía tomando días atrás, incluso antes de la final, donde su actuación fue fuertemente criticada tras la derrota 1-3 ante Alajuelense que le dio el título a los manudos.

Sin embargo, fiel a su estilo, el portero no se despidió sin encender la polémica al lanzar una fuerte frase.

“Me voy sin rencores, pese a que más de uno un diciembre se le aburrió, pero fue con la intención de complacer a la afición más grande de este país”, explicó con picardía el meta de 37 años.

Una de las dudas que surgen ahora es qué pasará con el departamento de porteros del club, pues los morados de momento cuentan con Abraham Madriz, de 21 años e Isaac Alfaro de 22.

Para el saliente portero del Saprissa, aún hay mucho talento bajo los tres palos del equipo.

"Con los arqueros de la casa estamos muy bien preparados, son arqueros con mucho talento”, explicó.

Incluso, si el club viene por algún fichaje en la portería, los morados no tendrían por qué preocuparse.

“Siento que aparte de lo que hay en casa, Erick es un viejo conocido en esto del fútbol. Él tiene mucha experiencia sobre quién puede venir acá y aportar en el marco morado”, destacó.