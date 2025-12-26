EN VIVO
Deportivo Saprissa

Esteban Alvarado anuncia que se retira del fútbol

El arquero dice adiós tras una carrera que lo llevó por el fútbol nacional, el extranjero y las diferentes selecciones nacionales.

Cortesía: Juan Manuel Quirós Cavallini
Por Adrián Fallas 26 de diciembre de 2025, 12:37 PM

El arquero Esteban Alvarado anunció que se retira del fútbol, tras una carrera que inició y terminó en Saprissa.

“Quiero anunciar que culmina una carrera de 18-19 años. Fue una decisión que venía meditando hace mucho tiempo. Llega un momento donde uno debe valorar otras cosas paralelas al fútbol y que todo tiene un fin”, explicó el portero.

Asegura que la “dificultad era batallar el espíritu ganador que tengo, pero a los 37 ya estoy tocando el techo y el cuerpo pasa factura de alguna manera”, señaló Alvarado.

“Saber que vuelvo a ver mi currículum y, con la modestia del caso, fue un momento precioso”, expresó.

Esteban Alvarado, Saprissa

Alvarado inició con los morados en 2009, antes de pasar al

AZ Alkmaar

de

Países Bajos

, donde brilló.

Su siguiente paso fue en Turquía con el Trabzonspor, antes de regresar al país para vestir la camiseta de Herediano, Limón y nuevamente con los rojiamarillos.

Finalmente volvió a ponerse la morada para disputar sus últimos juegos en el fútbol nacional en la final de fase del Apertura 2025.

Con la Selección Nacional jugó con la Mayor y en divisiones menores, en diferentes Mundiales.

