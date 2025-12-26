Esteban Alvarado anuncia que se retira del fútbol
El arquero dice adiós tras una carrera que lo llevó por el fútbol nacional, el extranjero y las diferentes selecciones nacionales.
El arquero Esteban Alvarado anunció que se retira del fútbol, tras una carrera que inició y terminó en Saprissa.
“Quiero anunciar que culmina una carrera de 18-19 años. Fue una decisión que venía meditando hace mucho tiempo. Llega un momento donde uno debe valorar otras cosas paralelas al fútbol y que todo tiene un fin”, explicó el portero.
Asegura que la “dificultad era batallar el espíritu ganador que tengo, pero a los 37 ya estoy tocando el techo y el cuerpo pasa factura de alguna manera”, señaló Alvarado.
“Saber que vuelvo a ver mi currículum y, con la modestia del caso, fue un momento precioso”, expresó.
Alvarado inició con los morados en 2009, antes de pasar al
AZ Alkmaar
de
Países Bajos
, donde brilló.
Su siguiente paso fue en Turquía con el Trabzonspor, antes de regresar al país para vestir la camiseta de Herediano, Limón y nuevamente con los rojiamarillos.
Finalmente volvió a ponerse la morada para disputar sus últimos juegos en el fútbol nacional en la final de fase del Apertura 2025.
Con la Selección Nacional jugó con la Mayor y en divisiones menores, en diferentes Mundiales.