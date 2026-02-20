EN VIVO
Liga Deportiva Alajuelense

Este será el árbitro para el clásico nacional

La Comisión de Arbitraje definió al equipo que le estará haciendo frente al principal juego de la fecha 8.

Foto Juan Manuel Quirós
Por José Fernando Araya 20 de febrero de 2026, 12:10 PM

La Comisión de Arbitraje escogió a Keylor Herrera como el árbitro principal para el clásico nacional de este sábado entre Saprissa y Alajuelense. 

Herrera estará acompañado en el clásico de los asistentes Luis Granados y Enmanuel Alvarado. Mientras que el cuarto árbitro será Jonathan Leitón.

Los encargados del videoarbitraje o VAR serán Benjamín Pineda y Octavio Jara.

El clásico será el partido más atractivo de la jornada 8 y será este sábado a partir de las 8 p. m. en Tibás. 

