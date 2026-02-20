Este será el árbitro para el clásico nacional

La Comisión de Arbitraje escogió a Keylor Herrera como el árbitro principal para el clásico nacional de este sábado entre Saprissa y Alajuelense.

Herrera estará acompañado en el clásico de los asistentes Luis Granados y Enmanuel Alvarado. Mientras que el cuarto árbitro será Jonathan Leitón.

Los encargados del videoarbitraje o VAR serán Benjamín Pineda y Octavio Jara.

El clásico será el partido más atractivo de la jornada 8 y será este sábado a partir de las 8 p. m. en Tibás.



