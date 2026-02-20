Liga Deportiva Alajuelense
Este será el árbitro para el clásico nacional
La Comisión de Arbitraje definió al equipo que le estará haciendo frente al principal juego de la fecha 8.
La Comisión de Arbitraje escogió a Keylor Herrera como el árbitro principal para el clásico nacional de este sábado entre Saprissa y Alajuelense.
Herrera estará acompañado en el clásico de los asistentes Luis Granados y Enmanuel Alvarado. Mientras que el cuarto árbitro será Jonathan Leitón.
Los encargados del videoarbitraje o VAR serán Benjamín Pineda y Octavio Jara.
El clásico será el partido más atractivo de la jornada 8 y será este sábado a partir de las 8 p. m. en Tibás.